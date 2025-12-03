Šmit: Pitanje državne imovine blokira razvoj BiH

Pitanje državne imovine blokira razvoj BiH, a ta tema ne smije biti nešto što nas zabrinjava već prilika za investicije u Bosnu i Hercegovinu.

Izvor: OHR

Poručio je ovo visoki predstavnik za BiH Kristijan Šmit, nakon dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira (PIC), prenose Nezavisne.

"Državna imovina je jedna od tema o kojoj smo razgovarali. Svako ko putuje ovom zemljom može doći u situaciju da razgovara sa gradonačelnikom ili načelnikom neke lokalne sredine i da se vidi koliko pitanje državne imovine blokira razvoj BiH. Moj mandat počinje i od omogućavanja i olakšavanja toga, a ne od implementacije, tako da ćemo vidjeti da sljedeći put sjednemo i da vidimo šta uraditi da državna imovina ne bude pitanje koje nas zabrinjava nego za investicije", rekao je Šmit.

Kazao je da u ovoj priči lokalne zajednice neće biti same.

"To je pitanje koje ću ja uputiti gradonačelnicima i načelnicima uz poruku da neće biti ostavljeni i možete očekivati i pomoć parlamentarnih struktura dok se ne nađe konačno rješenje", rekao je Šmit.

Dodao je da je ovo pitanje na kojem se stalno radi.

"Bićemo privrženi rješenju tog pitanja jer smatramo da je to ozbiljan problem koji stoji na putu ekonomskog uspjeha ove zemlje i hajde da radimo na tome", kazao je Šmit.