Dodik o Košarčevom "pismu okupatoru": Ne razumijem reakciju ambasada, provjerićemo o čemu se radi

Nakon što je Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH, poslao visokom predstavniku Kristijanu Šmitu nacistički šljem sa oznakom “SS” u okviru akcije nazvane “Pismo okupatoru”, u javnu raspravu uključio se i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Izvor: Borislav Zdrinja

On je poručio da mu nije jasna reakcija pojedinih međunarodnih ambasada, posebno Sjedinjenih Američkih Država, te najavio da će “provjeriti o čemu se radi”.

Dodik je rekao da ambasade Njemačke, Velike Britanije i predstavnici Evropske unije nisu ranije reagovali na, kako je naveo, “Šmitovo rušenje Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma”, za koga Republika Srpska ne priznaje mandat visokog predstavnika.

"Ne razumijem zašto su reagovali, jer je apsolutno pravo Republike Srpske da se brani. On (Šmit) je okupator, izdanak onih formacija koje su 1941. godine Srbima nanijele ogromne gubitke. Pobili su nas, a on je došao da na sofisticiran način isto uradi – okupira ove prostore", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Šmitove namjere usmjerene su ka “razgradnji Republike Srpske, uništavanju srpske istorije i prava na demokratski izbor”.

“Veoma teško smo stekli pravo na demokratski izbor, a onda dođe Švabo, koji je neizabran. Čitamo njemačku štampu u kojoj piše da je on bio na proslavi ratnih pilota Hitlerovog vazduhoplovstva. On je simpatizer tih pilota”, kazao je Dodik.

Iznenađen reakcijom SAD

Dodik je dodao da ga je posebno iznenadila reakcija američkih zvaničnika.

“Potpuno me iznenađuje reakcija američkih predstavnika, jer Tramp kaže da neće da se miješa u unutrašnje stvari drugih zemalja. Šta je sada ovo, nemam pojma. Ali, provjerićemo”, naveo je on.

Dodao je i da je “uvijek ono što kaže američki predsjednik bilo nepisani zakon”.

Govoreći o samom potezu Staše Košarca, Dodik je istakao da Košarac “ima pravo na svoj stav”, te poručio:

“Možda je krajnje vrijeme da Nijemci pokupe ovdje zaostavštine koje su veoma loše po nas”.