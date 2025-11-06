logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkriveno ko je crtao kukaste krstove sopstvenom krvlju: Oštetio 50 automobila i kuća u Njemačkoj

Otkriveno ko je crtao kukaste krstove sopstvenom krvlju: Oštetio 50 automobila i kuća u Njemačkoj

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Njemačka policija je primila dojavu o svastici ispisanoj crvenkastom tečnošću na haubi parkiranog automobila, nakon čega je policijska patrola utvrdila da je oštećeno još 50 automobila na isti način.

Muškarac crtao kukaste krstove u Njemačkoj Izvor: THOMAS FREY / AFP / Profimedia

Njemačka policija privela je 31-godišnjeg rumunskog državljanian osumnjičenog da je, koristeći sopstvenu krv, iscrtavao kukaste krstove na desetinama automobila, poštanskim sandučićima i fasadama zgrada u njemačkom gradu Hanau.

Policija je primila dojavu o svastici ispisanoj crvenkastom tečnošću na haubi parkiranog automobila, nakon čega je policijska patrola utvrdila da je oštećeno još 50 automobila na isti način, prenosi AP.

Policijski veštaci utvrdili su da je osumnjičeni koristio sopstvenu krv da crta svastike. Prikazivanje nacističkih simbola je krivično djelo u Njemačkoj.

''Osumjničeni je bio pod jakim uticajem alkohola, a motiv koji je imao bio je veoma lične prirode i vezan za posao. Jednostavno je pukao'', rekao je portparol policije Tomas Lajpold.

(Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka nacisti policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ