Otkriveno ko je crtao kukaste krstove sopstvenom krvlju: Oštetio 50 automobila i kuća u Njemačkoj

Njemačka policija je primila dojavu o svastici ispisanoj crvenkastom tečnošću na haubi parkiranog automobila, nakon čega je policijska patrola utvrdila da je oštećeno još 50 automobila na isti način.

Izvor: THOMAS FREY / AFP / Profimedia

Njemačka policija privela je 31-godišnjeg rumunskog državljanian osumnjičenog da je, koristeći sopstvenu krv, iscrtavao kukaste krstove na desetinama automobila, poštanskim sandučićima i fasadama zgrada u njemačkom gradu Hanau.

Policija je primila dojavu o svastici ispisanoj crvenkastom tečnošću na haubi parkiranog automobila, nakon čega je policijska patrola utvrdila da je oštećeno još 50 automobila na isti način, prenosi AP.

Policijski veštaci utvrdili su da je osumnjičeni koristio sopstvenu krv da crta svastike. Prikazivanje nacističkih simbola je krivično djelo u Njemačkoj.

''Osumjničeni je bio pod jakim uticajem alkohola, a motiv koji je imao bio je veoma lične prirode i vezan za posao. Jednostavno je pukao'', rekao je portparol policije Tomas Lajpold.

(Blic/MONDO)