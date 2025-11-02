logo
Justus Fišer (22) povraćao na terenu: Nijemca povukli iz reprezentacije, izgubio je 5 kg zbog misteriozne bolesti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Kružni napadač Njemačke Justus Fišer prolazi kroz dramu jer je odjednom izgubio pet kilograma nakon problema na meču sa Magdeburgom.

Rukometaš Justus Fišer izgubio pet kilograma zbog bolesti Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Jedna od glavnih tema u Njemačkoj je Justus Fišer. Ovaj 22-godišnji rukometaš Hanovera propustio je mečeve sa Islandom u Nirnbergu i Minhenu jer je u samo nekoliko dana izgubio pet kilograma zbog bolesti.

"Nema pozitivnog pomaka. Ne osjeća se bolje, i dalje je loše. Zbog toga smo danas, u dogovoru s klubom, donijeli odluku da nema smisla da nam se naknadno pridruži", navedeno je pred drugi meč sa Islandom iz Njemačkog rukometnog saveza.

Alfred Gislason nije mogao da računa na njega jer je prema pisanju Bilda poslije poraza od Magdeburga u Bundesligi počeo da povraća i nikako ne uspijeva da se oporavi. Fišeru je zapravo pozlilo na terenu i on je otrčao do svlačionice držeći se za usta. Ispovraćao se po terenu, a nije navedeno od čega se razbolio. 

Te dvije utakmice u Nirnbergu i Minhenu su bile posljednje provjere selekcije Njemačke uoči Evropskog prvenstva na kome će "panceri" igrati u "grupi smrti". Nažalost, tu je i Srbija, zajedno sa Španijom i Austrijom. Njemačka je prvi meč dobila 42:31, a drugi meč je na programu u nedjelju. 

