logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Berlinu uhapšen Sirijac: Osumnjičen za planiranje džihadističkog napada

U Berlinu uhapšen Sirijac: Osumnjičen za planiranje džihadističkog napada

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Njemačka policija uhapsila je u Berlinu muškarca, sirijskog državljanina, osumnjičenog za planiranje džihadističkog napada, saopštilo je berlinsko javno tužilaštvo.

U Berlinu uhapšen muškarac koji je planirao napad Izvor: Kim Willems/Shutterstock

Iz tužilaštva su saopštili da je uhapšeni muškarac star 22 godine i da se sumnja da je planirao "džihadistički motivisan napad u Nemačkoj".

Uhapšeno je optužen za pripremu teškog krivičnog djela koje ugrožava državu, rekao je portparol tužilaštva agenciji DPA.

Tužilaštvo nije pružilo nikakve informacije o mogućim metama ili stepenu priprema napada.

Jedinica za specijalne operacije bila je uključena u hapšenje, koje je izvršeno juče po nalogu Berlinskog javnog tužilaštva u okrugu Nojkeln.

Nekoliko stanova u berlinskim okruzima Nojkeln i Kepenik istovremeno je pretreseno, a istražioci su zaplijenili "materijal za pravljenje eksplozivnih naprava" i odbili su da saopšte dodatne detalje.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka napad hapšenje džihadisti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ