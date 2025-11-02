U Berlinu uhapšen Sirijac: Osumnjičen za planiranje džihadističkog napada

Njemačka policija uhapsila je u Berlinu muškarca, sirijskog državljanina, osumnjičenog za planiranje džihadističkog napada, saopštilo je berlinsko javno tužilaštvo.

Izvor: Kim Willems/Shutterstock

Iz tužilaštva su saopštili da je uhapšeni muškarac star 22 godine i da se sumnja da je planirao "džihadistički motivisan napad u Nemačkoj".

Uhapšeno je optužen za pripremu teškog krivičnog djela koje ugrožava državu, rekao je portparol tužilaštva agenciji DPA.

Tužilaštvo nije pružilo nikakve informacije o mogućim metama ili stepenu priprema napada.

Jedinica za specijalne operacije bila je uključena u hapšenje, koje je izvršeno juče po nalogu Berlinskog javnog tužilaštva u okrugu Nojkeln.

Nekoliko stanova u berlinskim okruzima Nojkeln i Kepenik istovremeno je pretreseno, a istražioci su zaplijenili "materijal za pravljenje eksplozivnih naprava" i odbili su da saopšte dodatne detalje.

(Srna)