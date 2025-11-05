Smrtonosne injekcije umjesto njege: Medicinski tehničar u Njemačkoj osuđen na doživotnu kaznu

Medicinski tehničar na odjeljenju palijativne njege osuđen je na doživotnu kaznu zatvora pred sudom u Njemačkoj zbog ubistva 10 pacijenata smrtonosnim injekcijama i pokušaj ubistva još 27 ljudi.

Izvor: Shutterstock

Prema navodima tužilaštva, medicinski tehničar je uglavnom starijim pacijentima ubrizgavao lijekove protiv bolova ili sedative kako bi imao manje posla tokom noći.

Neimenovani portparol suda u Ahenu rekao je da je zločin posebno težak, što znači da osuđeni tehničar star 44 godine ima male šanse da bude pušten na slobodu nakon 15 godina, što je minimalno vrijeme koje se može odslužiti za doživotnu kaznu zatvora u Njemačkoj.

On je počinio zločine između decembra 2023. i maja 2024. u klinici u blizini Ahena u zapadnoj Njemačkoj.

Na presudu se može uložiti žalba.

Muškarac, čije ime nije javno objavljeno, optužen je da se igrao "gospodara života i smrti" nad onima o kojima je brinuo. NJegova odbrana je zahtijevala oslobađajuću presudu na suđenju koje je počelo u martu.

Tehničar je koristio morfijum i midazolam, mišićni relaksant koji se ponekad koristi za pogubljenja u SAD.

(Srna)