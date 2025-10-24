Prvi put u istoriji Francuske: Žena osuđena na doživotni zatvor

Sud u Francuskoj osudio je Alžirku Dahbiju Benkired (27) na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja zbog silovanja, mučenja i ubistva dvanaestogodišnje djevojčice.

Izvor: Shutterstock

Ovom presudom Alžirka je postala prva žena u Francuskoj kojoj je izrečena najstroža kazna, a slučaj je izazvao i raspravu o imigraciji s obzirom na to da osuđena nije imala važeću dozvolu boravka, piše Le Monde.

Žrtva je bila kćerka domara zgrade i vraćala se iz škole kada ju je Benkiredova namamila u stan svoje sestre i ugušila ljepljivom trakom.

Optužena je te večeri, nakon ubistva djevojčice, otišla na večeru s poznanikom u restoran, a sve vrijeme nosila je kutiju u kojem je bilo tijelo djevojčice.

ALERTE INFO | Dahbia Benkired est CONDAMNÉE à la RÉCLUSION CRIMINELLE À PERPÉTUITÉ INCOMPRESSIBLE pour le meurtre de la petite Lola en 2022.pic.twitter.com/21FzMvgZtj — AlertesInfos (@AlertesInfos)October 24, 2025

Nakon toga je pozvala taksi i vratila se kući gdje ju je dočekala starija sestra, koja je otvorila kutiju i otkrila tijelo djevojčice.

Benkiderova je vidjela policiju i blizini, te je pobjegla, ali je uhapšena narednog jutra.

Pariški sud je u ponedjeljak uradio rekonstrukukciju "lutanja" Dahbijeve nakon što je ubila djevojčicu Lolu Daviet.

«On a eu ce qu’on voulait, on a restauré la mémoire de Lola, merci à la justice», commente Thibault Daviet, frère de Lola, après le verdict condamnant Dahbia Benkired à la perpétuité incompressible, dans#PunchlineWEpic.twitter.com/n9tUl5ueUA — CNEWS (@CNEWS)October 24, 2025

Sudski ljekar je rekao da je Benkiredova najvjerojatnije udarila djevojčicu više puta u glavu, navodeći da je imala rane, posebno na leđima, vjerovatno nanesene makazama.

Sudski psihijatri naveli su da su kod optužene primijetili "psihopatske" tendencije, te da ne smatraju da pati od izlječivog mentalnog poremećaja.

(Srna)