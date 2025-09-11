Prvi put u Srbiji: Žena osuđena na doživotnu robiju

Zločin je izvršen 28. maja prošle godine, a okrivljena je nakon ubistva pješke otišla do Sjenice, a potom, koristeći dva taksija, do Zlatibora i Užica, gdje je uhapšena.

Viši sud u Novom Pazaru osudio je danas Aldinu Lakotu (40) na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva svekrve Bajre Lakote (66) iz Dubnice kod Sjenice, što je prvi put u Srbiji da je žena osuđena na doživotnu robiju.

Ona je proglašena krivom za teško ubistvo, a u obrazloženju visine kazne predsjednik Sudskog veća Radan Nišavić rekao je da je Lakota zločin izvršila na svirep i podmukao način.

Lakota je, prema nalazima vještaka, svekrvi nanijela 121 ubod nožem, od kojih je 50 bilo u predjelu glave i vrata, kao i nekoliko posekotina, a zločin je počinila koristeći informacije maljoletne ćerke kako bi skovala lukav plan i osigurala da žrtva bude sama u kući kako bi je lišila života.

To je navedeno i u optužnici koju je zastupao Viši tužilac Adnan Baćićanin koji je u završnoj reči tražio da se Lakota kazni doživotnim zatvorom.

Zločin je izvršen 28. maja prošle godine, a okrivljena je nakon ubistva peške otišla do Sjenice, a potom, koristeći dva taksija, do Zlatibora i Užica, gdje je uhapšena.

Kako se radi o prvostepenoj presudi branilac okrivljene ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Današnja presuda Višeg suda u Novom Pazaru je prva kojom je nekom izrečena doživotna robija na teritoriji koju pokriva kragujevački Apelacioni sud i prva u Srbiji kojom je jedna žena osuđena na takvu kaznu.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru u oktobru prošle godine podiglo je optužnicu protiv Aldine Lakote, osumnjičene za brutalno ubistvo svekrve, koje se dogodilo u selu u blizini Sjenice 28. maja 2024. godine kada joj je presudila ubodima sa dva noža.

Na tijelu žrtve bilo je više od 120 uboda, od kojih se 50 nalazilo u predjelu glave i vrata.

Nakon zločina, optužena je pobjegla. Najprije je peške otišla do Sjenice, a zatim putovala preko Zlatibora do Užica, gdje je uhapšena u jednom hotelu.

Kako smo ranije pisali, ovaj nezapamćeni zločin potresao je tada sve mještane sela kod Sjenice.

"Porodica već neko vreme ima problema, ali ovo je nezapamćeno u našem mjestu. Naime, sin ubijene i njena snaja su u procesu razvoda. Međutim, sumnja se da je sada svađa snaje i svekrve eskalirala vjerovatno zbog toga, Aldina je krivila svekrvu za razvod", rekao je ranije jedan od komšija.

Okrivljena žena je tokom iznošenja svoje odbrane tvrdila da nije ubila svekrvu, a za zločin je optužila svog emotivnog partnera.

"Ja nisam ubila Bajru. Bila sam u dobrim odnosima sa njom i njenim suprugom, nemam nikakav motiv za taj zločin. Moj partner je to učinio", izjavila je okrivljena pred sudom.

