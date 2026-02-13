Zbog novca od putarina: "Autoputevi" i "Putevi" tuže UIO i osporavaju Šmitovu odluku

Na posebnom računu Uprave za indirektno oporezivanje BiH nalazi se oko 105 miliona maraka prihoda od putarina koji čekaju raspodjelu, dok predstavnici javnih preduzeća iz RS najavljuju tužbe zbog ranijeg skidanja novca sa računa za izmirenje duga slovenačkom „Vijaduktu".

Izvor: Shutterstock

Sporna odluka, donesena po nalogu Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg ne oriznaju vlasti u RS, dodatno je produbila spor oko raspodjele sredstava i blokade rada nadležnih institucija, piše Glas Srpske.

Iz Upraveza indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine potvrđeno je da se na posebnom podračunu jedinstvenog računa nalazi 104,9 miliona KM neraspoređenih prihoda od putarina namijenjenih izgradnji autoputeva i rekonstrukciji puteva.

Navode da se sredstva svakodnevno akumuliraju i služe kao rezerva za poravnanje raspodjele, koja će biti izvršena tek nakon što Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvoji konačnu metodologiju raspodjele.

Spor oko isplate duga slovenačkom „Vijaduktu“

Prema odluci koju je Šmit nametnuo u julu prošle godine, dug od 56 miliona evra prema slovenačkom preduzeću „Vijadukt“ isplaćen je iz prihoda od putarina na gorivo, i to iz dijela sredstava predviđenih za Republiku Srpsku i njena javna preduzeća Autoputevi Republike Srpske i Putevi Republike Srpske.

Najavljene tužbe javnih preduzeća

Izvršni direktor „Autoputeva RS“ Slobodan Stanarević izjavio je da, u saradnji sa „Putevima RS“, ulaze u završnu fazu pripreme tužbi zbog skidanja sredstava koja su, kako tvrdi, bila namijenjena izgradnji autoputeva.

On navodi da je sa računa tada skinuto više od 100 miliona KM, te da će tužbom tražiti odgovornost institucija koje su odobrile isplatu.

Stanarević ističe da preduzeća sada dolaze u situaciju da podižu kredite za finansiranje infrastrukturnih projekata i eksproprijaciju zemljišta, dok su sredstva namijenjena za te svrhe utrošena na druge obaveze.

Blokada odlučivanja o raspodjeli

Problem raspodjele prihoda od putarina traje već duže vrijeme zbog neslaganja entitetskih predstavnika u Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Prema izvorima iz UIO, predstavnici Federacije BiH tražili su veći dio sredstava, dok predstavnici Republike Srpske nisu prihvatali ponuđene modele.

Zbog izostanka dogovora novac se i dalje akumulira, a njegova realna vrijednost opada zbog inflacije.

Neefikasnost Upravnog odbora

Upravni odbor UIO, koji bi trebalo da se sastaje jednom mjesečno, već duže vrijeme ne funkcioniše redovno. Osim raspodjele prihoda od putarina, blokirana su i druga pitanja, uključujući otvaranje novog graničnog prelaza između BiH i Hrvatske te donošenje pravilnika o povratu PDV-a građanima koji kupuju prvu nekretninu.

Sagovornici "Glasa" upozoravaju da institucionalna blokada traje mjesecima, dok rješenja i rokovi za prevazilaženje zastoja i dalje nisu na vidiku.