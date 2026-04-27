Putin spreman da interveniše na Bliskom istoku?! Iz Moskve poslao poruku Americi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Putin rekao iranskom ministru spoljnih poslova da je Rusija spremna da uradi sve zarad mira na Bliskom istoku.

Putin se sastao sa Aragčijem Izvor: Dmitry LOVETSKY / AFP / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin dočekao je danas u Moskvi ministra spoljnih poslova Irana Abasa Aragčija kako bi razgovarali o aktuelnoj situaciji u ratu na Bliskom istoku, prenosi britanski list "Gardijan". Ruski predsjednik je istakao da će njegova zemlja uraditi sve što je potrebno da se obezbijedi mir na Bliskom istoku.

"Sa naše strane, mi ćemo uraditi sve što je u našem interesu, interesu ljudi u regionu kako bi mir bio osiguran. Prethodne nedjelje sam dobio poruku od vrhovnog vođe Irana (Modžtabe Hamneija). Želim ovim putem da mu se zahvalim i da naglasim da Rusija, kao i Iran, namjerava da nastavi naše strateško partnerstvo", objasnio je Vladimir Putin.

Kratko se oglasio za ruske medije Aragči. On se zahvalio Putinu na gostoprimstvu.

"Zahvaljujemo vam se za vašu čvrstu poziciju i podršku Islamskoj Republici Iranu", rekao je Aragči.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.

