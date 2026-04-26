Iran avionima starim više od 50 godina bombardovao američku bazu: Pričinjena šteta veća od pet milijardi dolara

Iran je tokom napada na američku bazu u Kuvajtu koristio zastarjele avione F-5, koji su uspjeli da probiju slojeve protivvazdušne odbrane i izbace bombe na cilj.

Prema izvještaju američkog NBC-ja, Iran je tokom napada na američku bazu Camp Buehring u Kuvajtu koristio nekoliko decenija stare avione F-5. Ovaj napad pruža dokaze o znatno većem haosu u američkoj protivvazdušnoj odbrani nego što se ranije smatralo.

Prema pisanju NBC-ja, iranski piloti aviona F-5 uspjeli su da se probiju kroz slojeve protivvazdušne odbrane i da izbace bombe na bazu.



Ono što daje nevjerovatan ton ovoj operaciji jeste činjenica da je to urađeno avionima starim više od 50 godina, koji su tehnološki znatno zaostaliji od američke vazdušne flote, koja uključuje borbene avione F-16, F-18, F-35 i F-22.

Prema procjenama, Iran ima tridesetak ispravnih aviona F-5, što su ostaci flote koju je šahov režim nabavio prije Islamske revolucije. Prije revolucije u Iran je stiglo ukupno 181 avion F-5. Iranski F-5 avioni proizvedeni su do 1976. godine. Iran je uspio da obrnutim inženjeringom razvije i sopstvene varijante aviona F-5, nazvane HESA Saeqeh i HESA Azarakhsh, ali nije poznato koliko je ovih aviona operativno.

Avion F-5 je krajem 1950-ih razvila američka kompanija Northrop, prvi let je obavio 1959. godine, a u operativnu upotrebu je ušao 1964. godine. Proizvodio se do 1987. godine.

To da su postojali pokušaji iranskih vazdušnih snaga da izvedu napade na baze pokazuje i raniji izvještaj da su vazdušne snage Katara oborile dva iranska aviona Su-24, nekoliko minuta prije nego što su avioni uspjeli da izbace teret na svoje ciljeve.

Konzervativni tink-tenk American Enterprise Institute (AEI) navodi da je šteta na američkim bazama i opremi u Persijskom zalivu bila znatno veća nego što je Pentagon javno priznao, te da bi troškovi popravke mogli dostići milijarde dolara.

AEI procjenjuje da je Iran pogodio više od 100 ciljeva u okviru 11 baza u sedam zemalja: Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Jordan, Kuvajt, Irak i Saudijsku Arabiju. Analitičari procjenjuju da bi sama obnova infrastrukture mogla koštati više od pet milijardi dolara.

