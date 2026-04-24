Tramp šalje Vitkofa i Kušnera na pregovore sa Iranom: Džej Di Vens će možda doći kasnije

Tramp šalje Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera na pregovore sa Iranom u Pakistan.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp šalje svog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i svog zeta Džareda Kušnera na mirovne pregovore sa Iranom u Islamabad u Pakistanu, javlja "CNN" pozivajući se na dva izvora unutar administracije Trampa. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Di Vens zasad nije u planu da učestvuje u pregovorima sa Iranom s obzirom da ne učestvuje ni šef iranskog parlamenta Mohamada Bagera Galibafa, dok nije poznato šta će biti sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem koji putuje u Pakistan, Oman i Rusiju, ali nije poznato da li će prisustvovati mirovnim pregovorima.

Prema riječima izvora "CNN-a", ako se pregovori "zahuktaju", onda bi američki potpredsjednik mogao da se pridruži američkoj delegaciji u Pakistanu. Kušner i Vitkof već mjesecima razgovaraju sa Iranom, glavna tema je bila iranski nuklearni program.

Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.