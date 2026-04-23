Zastrašujuće izjave izraelskog ministra: "Spremni smo za rat, čekamo zeleno svjetlo SAD-a"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Izraelski ministar odbrane najavio je spremnost za razoran napad na iransko vođstvo i energetsku infrastrukturu, ističući da se za to čeka "zeleno svjetlo" SAD.

Izrael spreman za nastavak rata protiv Irana Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas, tokom bezbjednosne procjene sa vojnim zvaničnicima, da je Izrael spreman da nastavi borbu protiv Irana. Naglasio je, međutim, da se za napad na novog vrhovnog vođu i iranska energetska postrojenja čeka "zeleno svjetlo Sjedinjenih Država".

"Izrael je spreman da obnovi rat protiv Irana.Naše odbrambene snage spremne su i za odbranu i za napad, a ciljevi su označeni", rekao je Kac.

Cilj je eliminacija vođstva i uništenje infrastrukture

Kac je pojasnio da Izrael čeka odobrenje SAD "prije svega kako bi dovršio eliminaciju dinastije Hamnei, začetnika plana istrebljenja protiv Izraela i nasljednika na čelu iranskog terorističkog režima, a uz to i kako bi vratio Iran u kameno doba dizanjem u vazduh centralnih energetskih i električnih postrojenja i slamanjem nacionalne ekonomske infrastrukture".

Dodao je da će se sljedeći napad razlikovati od dosadašnjih. "Ovaj put napad će biti drugačiji i smrtonosan, te će zadati razorne udarce na najbolnijim mjestima. Oni će se nadovezati na ogromne udarce koje je iranski teroristički režim već pretrpio, a koji će uzdrmati i srušiti njegove temelje", zaključio je.

(Mondo.rs)

