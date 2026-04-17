Život Palestinaca u izraelskim zatvorima: Teški uslovi i zlostavljanje, među pritvorenima i djeca

Ambasada Palestine i specijalni izvjestilac UN-a upozorili su na teške uslove u izraelskim zatvorima, navodeći da je više hiljada Palestinaca pritvoreno, uključujući i djecu, uz optužbe za sistematsko zlostavljanje.

Izvor: Khasan Alzaanin / Zuma Press / Profimedia

Dan solidarnosti sa palestinskim zatvorenicima u izraelskim zatvorima obeležava se svake godine 17. aprila, u njihovu čast, kako bi se skrenula pažnja javnosti na njihovu patnju i pozvalo na međunarodnu intervenciju za oslobađanje zatvorenih, navodi se u saopštenju Ambasade Palestine.

Kako dodaju, ovogodišnje obilježavanje dolazi u trenutku kada, kako tvrde, Izrael pojačava represiju i prema palestinskim zatvorenicima.

U svom najnovijem izvještaju, Frančeska Albanese, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava na palestinskoj teritoriji okupiranoj od 1967. godine, navodi da se od početka sukoba izraelski zatvorski sistem "pretvorio u laboratoriju proračunate okrutnosti".

U izvještaju pod nazivom "Mučenje i genocid", koji je podnijela Savjetu UN za ljudska prava, ona ističe da ono što je ranije funkcionisalo u tajnosti sada se sprovodi otvoreno - kroz sistem organizovanog ponižavanja, zlostavljanja i degradacije, uz odobrenje najviših političkih struktura.

Izloženi zlostavljanju i nasilju

Navodi se da je od oktobra 2023. godine više od 18.500 Palestinaca pritvoreno na okupiranoj teritoriji, uključujući najmanje 1.500 djece.

Prema podacima iz izvještaja, više od 9.600 osoba i dalje se nalazi u pritvoru, među njima oko 350 djece i 84 žene. Mnogi su, kako se navodi, nestali ili su prisilno odvedeni, dok je gotovo 100 pritvorenika preminulo u pritvoru usled zlostavljanja, mučenja i nedostatka medicinske njege. U izvještaju se takođe navodi da su palestinski zatvoreniciizloženi sistematskom zlostavljanju i nasilju, prenosi Pobjeda.

Dalje se ističe da su porodice zatvorenika pod stalnim pritiskom, a kao primjer se navodi slučaj jednogodišnjeg djeteta koje je, prema tvrdnjama iz izvještaja, bilo izloženo zlostavljanju pred svojim pritvorenim ocem. Takođe se navodi da je izraelski parlament u martu ove godine usvojio zakon koji predviđa smrtnu kaznu za palestinske zatvorenike.

Albanese upozorava da je sistem, kako navodi, dugoročno korišten za dominaciju i represiju nad Palestincima, dodatno učvršćen kao državna politika, uz podršku političkih struktura i tolerisanje međunarodne zajednice.

Zaključuje se da, prema navodima iz izvještaja, Izrael kroz ovakve postupke narušava osnovna ljudska prava i dostojanstvo palestinskog naroda, te se poziva međunarodna zajednica da ispuni svoje obaveze i reaguje u skladu sa međunarodnim pravom.