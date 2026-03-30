Izrael usvojio zakon o smrtnoj kazni za Palestince osuđene za ubistvo Izraelaca

Izraelski parlament usvojio je zakon kojim se odobrava smrtna kazna za Palestince osuđene za ubistvo Izraelaca.

Zakon propisuje smrtnu kaznu vješanjem za Palestince sa Zapadne obale osuđene za ubistva na nacionalnoj osnovi.

Takođe daje ovlaštenje izraelskim sudovima da izreknu smrtnu kaznu ili doživotni zatvor građanima Izraela. Zakon nije retroaktivan i primjenjivaće se samo na buduće slučajeve.

Na usvajanju ovog zakona insistirala je izraelska krajnja desnica. Premijer Benjamin Netanjahu došao je u salu i lično glasao "za", prenosi portal "Tajms of Izrael".

Izraelske i palestinske grupa za ljudska prava oštro su kritikovale odluku parlamenta i smatraju da ovo vjerovatno neće odvratiti palestinske napadače od njihovih akcija.

Očekuje se da će se o zakonu izjasniti i Vrhovni sud Izraela.