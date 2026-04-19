Izrael podijelio Liban na tri bezbjednosne zone: Sve veći strah od trajne okupacije

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Izrael je nakon primirja podijelio jug Libana na tri bezbednosne zone kako bi zaštitio svoj sjever od napada Hezbolaha. U Libanu istovremeno raste strah od trajne okupacije.

Izrael podijelio Liban na tri bezbjednosne zone Izvor: Shutterstock/Ali Chehade Farhat/New Africa/supparsorn

Izrael je, nakon primirja postignutog sa libanskom vladom, podelio dio južnog Libana koji je pod njegovom kontrolom na tri zone, izvijestili su izraelski mediji.

Takozvana crvena linija odnosi se na prvi red sela smještenih direktno na izraelsko-libanskoj granici, piše izraelski list Yedioth Ahronoth. Većina zgrada je tamo već uništena i na tom području više nema boraca libanske milicije Hezbolaha koju podržava Iran, prenosi list.

Na nekim mjestima izraelske kopnene trupe zauzele su fiksne položaje. Vojska nije odgovorila na molbu da prokomentariše te informacije.

Kopnene vojne snage u zoni širine do 10 kilometara

"Žuta linija" proteže se šest do 10 kilometara od granice, objavio je list. Izrael je i u Pojasu Gaze uspostavio koncept "žute linije", čija je polovina i dalje pod njegovom okupacijom od primirja u oktobru 2025. godine.

U ovoj zoni Libana, u kojoj se nalaze desetine sela, navodno je cilj vojske da spreči granatiranje severnog Izraela, uglavnom raketama. Izraelske kopnene vojne snage i dalje su raspoređene u ovoj zoni i tamo se i dalje događaju izolovani sukobi, između ostalog i oko uporišta Hezbolaha, Bint Džbeila, piše list.

Treća linija prostire se do rijeke Litani, koja se nalazi oko 30 kilometara od granice. U tom području vojska želi da sprovede svoju kontrolu prvenstveno putem "oružja, projektila vojne sile i osmatračkih mjesta", piše Yedioth Ahronoth.

Netanjahu najavio tampon zonu

Kada je u četvrtak najavio desetodnevno primirje sa Libanom, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da bi izraelska vojska trebalo da ostane u "pojačanoj bezbjednosnoj zoni" u južnom Libanu.

Ta zona se proteže od Sredozemnog mora do sirijske granice i široka je oko 10 kilometara. Namijenjena je zaštiti gradova sjevernog Izraela od napada Hezbolaha. Istovremeno je u Libanu prisutna zabrinutost zbog potencijalne trajne izraelske okupacije juga.

Nakon prvog libanskog rata 1982. godine, Izrael je uspostavio takozvanu bezbjednosnu zonu u južnom Libanu. Posljednji izraelski vojnici odatle su se povukli tek 2000. godine nakon pretrpljenih gubitaka. Invazija 1982. godine i naknadna okupacija, čiji je cilj bio da se spriječi granatiranje sjevernog Izraela, znatno je doprinela formiranju Hezbolaha. 

