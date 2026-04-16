Svijet bi uskoro mogao da odahne? Najavljeno rješavanje jedne od dvije tačke spoticanja u mirovnim pregovorima

Optimizam raste dok Izrael razmatra primirje u Libanu, a Tramp najavljuje mogućnost sporazuma za Ormuski moreuz.

Optimizam da bi rat na Bliskom istoku mogao biti blizu kraja porastao je danas, dok Izrael razmatra primirje u Libanu, a ključni pakistanski posrednik boravi u Teheranu, dok administracija predsjednika Donalda Trampa govori o mogućnosti sporazuma kojim bi se otvorio ključni Ormuski moreuz.

Izraelski kabinet sastao se juče kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u susednom Libanu, rekao je visoki izraelski zvaničnik, više od šest nedjelja nakon početka rata s Hezbolahom, kojeg podržava Iran. Tramp je rekao da će se razgovori između lidera Izraela i Libana održati danas, dok je FT izvijestio da bi prekid vatre uskoro mogao biti objavljen, pozivajući se na libanske zvaničnike.

Prekid borbi u Libanu bila je jedna od dvije ključne tačke spoticanja u ranijim mirovnim pregovorima, uz nuklearne ambicije Teherana.

Američki i iranski zvaničnici razmatraju povratak u Pakistan na daljnje razgovore već sljedećeg vikenda, nakon što su pregovori završili u nedjelju bez napretka. Komandant pakistanske vojske i ključna figura u posredovanju, feldmaršal Asim Munir, stigao je juče u Teheran kako bi pokušao da spriječi obnovu sukoba.

"Osjećamo se dobro u vezi sa izgledima za dogovor", rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit na konferenciji za novinare u srijedu, nazivajući razgovore kojima je posredovao Pakistan "produktivnim i tekućim". Negirala je izvještaje da je SAD formalno zatražio produženje dvonedjeljnog primirja koje su dvije strane dogovorile 8. aprila.

"Direktni razgovori još nisu potvrđeni, ali će se vjerovatno ponovo održati u Pakistanu", rekla je Levit , prenosi Rojters.

Pakistanska vojska potvrdila je da je Munir stigao u Teheran. Visoki iranski izvor rekao je za Rojters da će Munir, koji je posredovao u posljednjem krugu razgovora, nastojati da "smanji jaz" između dvije strane.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči objavio je na X-u dobrodošlicu Muniru, rekavši da je Teheran posvećen "promovisanju mira i stabilnosti u regionu".

Rat i njegove posljedice

Razgovori prošlog vikenda propali su bez dogovora o okončanju rata, koji je Tramp započeo zajedno s Izraelom 28. februara, što je izazvalo iranske napade na iranske zalivske susjede, kao i ponovno rasplamsavanje sukoba između Izraela i Hezbolaha. Hiljade ljudi je ubijeno, uglavnom u Iranu i Libanu, dok su rastući troškovi energije uznemirili investitore i kreatore politika širom svijeta.

Berze su se posljednjih dana snažno oporavile zbog očekivanja brzog rješavanja sukoba, a indeksi na Wall Streetu dostigli su rekordne nivoe u srijedu dok su se cijene sirove nafte stabilizovale.

"Iako postoje nade za deeskalaciju, mnogi investitori ostaju skeptični, s obzirom na to da su se razgovori između SAD-a i Irana više puta prekidali čak i nakon što se činilo da napreduju", rekao je Tošitaka Tazava, analitičar.

Tramp, Kina i Ormuski moreuz

Tramp je juče rekao da je kineskom predsjedniku Si Đinpingu rekao da ne isporučuje Iranu oružje, na šta je Si odgovorio da Kina ionako ne daje oružje Iranu.

Tramp je takođe rekao da je Kina jako srećna što se "trajno otvara" moreuz.

"Radim to i za njih, i za svijet", napisao je na društvenim mrežama, dodajući: "Predsjednik Si će me čvrsto zagrliti kada stignem tamo za nekoliko nedjelja."

Rat je doveo do toga da Iran efektivno zatvori moreuz, vitalnu arteriju za globalne pošiljke sirove nafte i gasa, za brodove koji nisu njegovi, što je oštro smanjilo izvoz iz Zaliva i ostavilo uvoznike energije u potrazi za alternativnim snabdevanjem.

Tokom prvih 48 sati američke blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka, nijedan brod nije prošao pored američkih snaga, izjavila je američka vojska. Osim toga, devet brodova poslušalo je uputstva američkih snaga da se okrenu i vrate prema iranskoj luci ili obalnom području.

Amerika vratila kineski tanker iz Ormuza

Međutim, iranska novinska agencija Fars Njuz izvjestila je da je iranski supertanker koji je pod američkim sankcijama prešao tesnac prema iranskoj luci Imam Homeini uprkos blokadi. Fars nije identifikovao tanker niti dao daljnje detalje o njegovom putovanju.

Zajednička iranska vojna komanda upozorila je da će zaustaviti trgovinske tokove u Zalivu, Omanskom moru i Crvenom moru, koje je povezano sa Sueckim kanalom, ako se američka blokada nastavi.

Iran bi mogao razmotriti dopuštanje brodovima slobodne plovidbe kroz omansku stranu tjesnaca bez rizika od napada kao dio prijedloga koje je ponudio u pregovorima sa SAD-om, pod uslovom da se postigne dogovor o sprečavanju ponovnog sukoba, rekao je izvor iz Teherana.

Nuklearno pitanje i Trampove prijetnje

Tramp je takođe zapretio eskalacijom ako se rat nastavi.

"Mogli bismo uništiti svaki njihov most za jedan sat. Mogli bismo uništiti svaku njihovu elektranu za jedan sat. Ne želimo to da uradimo... pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi", rekao je za Foks.

Iranske nuklearne ambicije bile su ključna tačka spoticanja na pregovorima prošlog vikenda. SAD je predložio dvadesetogodišnju obustavu svih nuklearnih aktivnosti Irana, što je očigledan ustupak dugogodišnjim zahtjevima za trajnom zabranom, dok je Teheran predložio prekid od tri do pet godina, prema izvorima upoznatim s predlozima.

Vašington je takođe insistirao na uklanjanju obogaćenog nuklearnog materijala iz Irana, dok je Teheran zahtijevao ukidanje međunarodnih sankcija.

Jedan izvor uključen u pregovore rekao je da su razgovori tajnim kanalima postigli napredak u smanjenju jaza, približavajući dvije strane dogovoru koji bi mogao biti predstavljen na novom krugu pregovora.

