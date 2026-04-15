Podaci iz Brisela: SAD potrošile dvije trećine zaliha raketa u ratu sa Iranom

Evropski komesar za odbranu otkriva da su SAD iscrpile zalihe raketa i presretača. Sva proizvodnja u narednih 5 godina biće usmjerena isključivo na domaće potrebe.

SAD su potrošile dvije trećine zaliha raketa i presretača u ratu sa Iranom, a ono što će proizvesti u narednih četiri ili pet godina biće prvenstveno korišteno za pokrivanje sopstvenih potreba, izjavio je komesar EU za odbranu i svemir Andrijus Kubilijus.

On je rekao da je o tome razgovarao sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga u Evropi generalom Aleksusom Grinkevičem.

Kubilijus je govorio na sastanku Odbora Evropskog parlamenta za bezbjednost i odbranu u Briselu, te predložio da Odbor sasluša i Grinkeviča.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na ciljeve u Iranu, uključujući i Teheran. Iran je odgovorio napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku.