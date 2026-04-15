logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podaci iz Brisela: SAD potrošile dvije trećine zaliha raketa u ratu sa Iranom

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Evropski komesar za odbranu otkriva da su SAD iscrpile zalihe raketa i presretača. Sva proizvodnja u narednih 5 godina biće usmjerena isključivo na domaće potrebe.

SAD potrošile dvije trećine zaliha raketa u ratu sa Iranom

SAD su potrošile dvije trećine zaliha raketa i presretača u ratu sa Iranom, a ono što će proizvesti u narednih četiri ili pet godina biće prvenstveno korišteno za pokrivanje sopstvenih potreba, izjavio je komesar EU za odbranu i svemir Andrijus Kubilijus.

On je rekao da je o tome razgovarao sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga u Evropi generalom Aleksusom Grinkevičem.

Kubilijus je govorio na sastanku Odbora Evropskog parlamenta za bezbjednost i odbranu u Briselu, te predložio da Odbor sasluša i Grinkeviča.

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na ciljeve u Iranu, uključujući i Teheran. Iran je odgovorio napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Tagovi

SAD Iran rat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ