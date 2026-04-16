© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Tramp najavio prekid vatre između Izraela i Libana, bez pominjanja Hezbolaha

Autor Vesna Kerkez Izvor bbc
Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da su Izrael i Liban pristali na desetodnevni prekid vatre, ali u izjavi nije pomenuo Hezbolah.

Tramp: Izrael i Liban dogovorili desetodnevni prekid vatre

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su Izrael i Liban postigli dogovor o desetodnevnom prekidu vatre, nakon razgovora sa liderima dvije zemlje, ali u svom obraćanju nije pomenuo Hezbolah, šiitsku militantnu grupu koju podržava Iran i koja učestvuje u sukobima sa Izraelom, javlja BBC.

Tramp je naveo da je razgovarao sa predsjednikom Libana Džozefom Aunom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da su se saglasili da formalno započnu prekid vatre u cilju postizanja mira između dvije zemlje.

Prema njegovim riječima, prekid vatre trebalo bi da počne u 17 časova po istočnoameričkom vremenu i trajaće deset dana.

On je podsjetio i da su predstavnici Izraela i Libana početkom sedmice održali sastanak u Vašingtonu, prvi put nakon 34 godine, uz posredovanje američkog državnog sekretara Marka Rubija.

Tramp je dodao da je naložio potpredsjedniku Džej Di Vensu i državnom sekretaru Rubiju, zajedno sa vojnim vrhom SAD, da rade sa obje strane kako bi se postigao trajni mir.

"Bila mi je čast da riješim devet ratova širom svijeta, a ovo će biti moj deseti", naveo je Tramp u saopštenju.

Možda će vas zanimati

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ