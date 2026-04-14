logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tenzije pred pregovore u Vašingtonu: Liban iznio zahtjeve, Izrael odmah udario kontru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Američki državni sekretar Marko Rubio prisustvovaće pregovorima između Libana i Izraela koji se danas održavaju u Vašingtonu, dok Hezbolah u međuvremenu poziva Bejrut da se povuče iz razgovora, prenosi Gardijan.

mirovni pregovori izraela i libana i sad Izvor: Shutterstock/Ali Chehade Farhat/New Africa/supparsorn

Izvor: NICOLAS TUCAT / POOL/AFP POOL

Sastanak je zakazan za 11 časova po istočnoameričkom vremenu (17 časova po našem vremenu), a u njemu učestvuju izraelski ambasador u SAD Jehijel Lajter i libanska ambasadorka Nada Hamade Moavad. Prisustvovaće i američki ambasador u Libanu Mišel Isa, kao i savjetnik Stejt departmenta Majkl Nidam.

Ovo su uslovi

Liban, Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju različite stavove o ciljevima pregovora. Liban insistira na primirju, Izrael je u međuvremenu poručio da to neće biti tema i da je fokus na razoružavanju Hezbolaha i uspostavljanju odnosa.

Prema navodima Al Džazire, libanski zvaničnik izneo je ključne zahtjeve pred početak razgovora:

  • Prioritet pregovora je postizanje primirja
  • Mandat libanskog ambasadora ograničen je isključivo na razgovore o prekidu vatre
  • Današnji sastanak ima uvodni karakter i predstavlja početak pregovora
  • Ostala pitanja biće razmatrana kasnije uz učešće svih delegacija
  • Učešće Marka Rubija vidi se kao jasan signal podrške SAD
  • Kontakti sa američkom stranom ocijenjeni su kao pozitivni i konstruktivni

Tagovi

Liban Izrael pregovori

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ