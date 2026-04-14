Pregovori SAD i Irana: Novi sastanak moguć u Islamabadu ili Ženevi već ove sedmice

Drugi krug pregovora Sjedinjenih Država i Irana mogao bi da bude održan tokom ove sedmice u Islamabadu ili Ženevi, prenosi AP pozivajući se na američke i pakistanske zvaničnike.

Koji grad će biti odabran za nastavak pregovora zavisi od američkih i iranskih zvaničnika.

Američki zvaničnik rekao je za AP da bi se pregovori mogli da budu nastavljeni u četvrtak, 16. aprila, ali da mjesto i vrijeme još nisu određeni.

On je dodao da je prvi krug pregovora, uprkos tome što je završen bez sporazuma, bio dio diplomatskog procesa, a ne jednokratan diplomatski napor.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens je ranije izjavio da je postignut je značajan napredak u pregovorima, ali Teheran mora još da ispuni određene zahtjeve, među kojim je i potpuno otvaranje Ormuskog moreuza.

Vens je naglasio da Teheran prije postizanja konačnog mirovnog sporazuma, osim otvaranja Ormuskog moreuza, mora da riješi pitanja nuklearnog programa i da pristane da preda svoj obogaćeni uranijum.

"Moramo iznijeti obogaćeni nuklearni materijal iz Irana. Moramo dobiti njihovu konačnu potvrdu da neće razvijati nuklearno oružje", naveo je Vens za televiziju "Foks njuz".

On je upozorio da bi se tok mirovnih pregovora mogao promijeniti ako Teheran odbije da otvori Ormuski moreuz.

"Nismo vidjeli potpuno ponovno otvaranje, pa očekujemo da će Iran nastaviti da preduzima korake ka tome, a ako to ne učini, to će suštinski promijeniti pregovore koje vodimo sa njima", naglasio je Vens.