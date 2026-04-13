logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blokada Ormuskog moreuza: Američki ratni brodovi na položaju

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Više od 15 američkih ratnih brodova raspoređeno je na Bliskom istoku da bi podržali blokadu Ormuskog moreuza, piše "Volstrit džurnal".

Kako list piše, brodovi raspolažu helikopterima za operacije ukrcavanja, a pojedini mogu da usmjere komercijalne brodove ka određenim zonama zadržavanja.

Vašington je rasporedio nosač aviona, nekoliko razarača sa navođenim raketama, amfibijski jurišni brod i dodatne brodove, rekao je mornarički zvaničnik iz Centralne komande.

Penzionisani mornarički viceadmiral Kevin Donegan kaže da će ratni brodovi vjerovatno ostati izvan Ormuskog moreuza da bi izbjegli potencijalne prijetnje iz Irana.

Centralna komanda SAD počela je da blokira Ormuski moreuz iz Omanskog zaliva i Arapskog mora, prema direktivi predsjednika SAD Donalda Trampa, nakon što su propali razgovori između Vašingtona i Teherana.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

