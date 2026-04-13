Počela blokada Ormuskog moreuza: Počela nova faza krize na Bliskom istoku

Istekao je rok koji je američki predsjednik Donald Tramp postavio za početak pomorske blokade iranskih luka.

Sjedinjene Američke Države započele su blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka, čime je otvorena nova faza krize na Bliskom istoku, javlja BBC.

Rok koji je postavio američki predsjednik Donald Tramp za početak pomorske blokade iranskih luka, poteza koji bi mogao dodatno zaoštriti već napete odnose između Vašingtona i Teherana, istekao je danas u 16 časova.

Iako i dalje nije potpuno jasno kako će mjere izgledati u praksi nakon isteka roka, objavljeno je nekoliko ključnih detalja o planiranoj operaciji.

Prema najavi američkog predsjednika, objavljenoj na mreži Truth Social, Sjedinjene Američke Države planiraju započeti "blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka" u 10 sati po istočnom vremenu, odnosno u 16 po našem vremenu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) u obavještenju upućenom pomorcima navodi da će blokada obuhvatiti cjelokupnu iransku obalu. Kako prenosi Rojters, mjere će se odnositi na brodove svih država koji se nalaze u Omanskom zalivu i Arapskom moru, istočno od Ormuskog moreuza.

Upozoreno je da će svi brodovi koji bez odobrenja pokušaju ući ili izaći iz blokirane zone biti podložni presretanju, preusmjeravanju, pa čak i zapljeni.

Istovremeno, najavljeno je da će humanitarni teret, uključujući hranu i medicinsku pomoć, biti dozvoljen, ali uz obaveznu kontrolu.

S druge strane, Islamska revolucionarna garda poručila je da će se prema vojnim brodovima koji se približe moreuzu "postupati oštro", što dodatno povećava rizik od moguće eskalacije u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.

Zašto Tramp zatvara moreuz kad želi da bude otvoren?

Ormuski moreuz, jedna od spornih tačaka pregovora između SAD i Irana, tehnički nije zatvoren. Iran je postepeno dozvoljavao nekim tankerima da prođu - u zamjenu za taksu od do dva miliona dolara po brodu. Podaci analitičke firme “Kpler” govore da je Iran uspio da izveze prosječno 1,85 miliona barela sirove nafte dnevno tokom marta. Prema CNN-u, zatvaranjem prolaza Tramp bi mogao da odsiječe ključni izvor finansija iranske vlade.

Iran je na pregovorima sugerisao da bi zadržao kontrolu nad moreuzom nakon kraja rata i možda naplaćivao taksu brodovima.

Tramp i drugi svjetski lideri to odbacuju kao napad na "slobodu navigacije".

Ako Trampova strategija uspije, on će eliminisati najveću polugu Irana na pregovorima i ponovo osloboditi moreuz za svjetsku trgovinu, što bi potencijalno snizilo cijene nafte, navodi u analizi za "Gardijan" Džonatan Jerušalmi.

Prema Dejvidu Goldmanu sa CNN-a, to je poluga koju američka administracija oklijeva da povuče. Jer, sada Tramp rizikuje da cijene nafte i gasa dodatno skoče kako bi maksimalno povećao pritisak na Iran da okonča rat.

Kako bi funkcionisala ta blokada?

Američka vojska nije još iznijela mnogo detalja, na primjer koliko bi ratnih brodova sprovodilo blokadu, da li bi koristili borbene avione i da li će bilo koji zalivski saveznici učestvovati u tome.

Prema stručnjacima, malo je vjerovatno da bi američka vojska ispaljivala projektile ili drugo oružje na tankere, s obzirom na rizike od ekološke katastrofe.

Najvjerovatnija opcija je da će američka mornarica pokušati da natjera plovila da promijene kurs putem prijetnji, a ako to ne uspije onda će ubaciti naoružane grupe da preuzmu fizičku kontrolu nad brodovima, kažu eksperti.

"Tramp želi brzo rješenje. Realnost je da je ovu misiju teško izvesti samostalno i da vjerovatno nije održiva na srednji i duži rok", rekla je Dejna Stroul sa vašingtonskog Instituta za bliskoistočnu politiku.