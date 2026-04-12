Špigel: Iran ima "oružje jače od atomske bombe" – zbog njega je Tramp pristao na primirje?

Njemački Špigel analizira kako Iran koristi kontrolu Ormuskog moreuza kao moćno geopolitičko sredstvo, koje utiče na globalnu ekonomiju i politiku.

Njemački "Der Spiegel" objavio je analizu u kojoj se razmatra sposobnost Irana da vodi geopolitički sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izrael, uz tvrdnju da Teheran raspolaže "oružjem" koje može imati veći uticaj od nuklearnog.

Kako se navodi, riječ je o kontroli Ormuskog moreuza, ključnog pomorskog prolaza za globalno snabdijevanje energentima, koji Iranu daje snažnu geopolitičku polugu.

Prema analizi, specifičan geografski položaj Irana omogućava mu da utiče na svjetsku ekonomiju bez upotrebe klasične vojne sile. Ormuski moreuz, uski morski prolaz okružen strmim obalama, predstavlja jedno od najvažnijih "uskih grla" za transport nafte i gasa.

“Upravo to usko grlo je iranska atomska bomba”, navodi Špigel, ističući da je za blokadu dovoljno relativno malo resursa, poput dronova i morskih mina.

Za razliku od nuklearnog oružja, ova vrsta pritiska ne podrazumijeva direktno uništenje niti ljudske žrtve, ali može imati ozbiljne globalne posljedice. Dovoljno je, kako se navodi, postepeno povećavati pritisak kako bi se izazvali poremećaji na tržištu i gurnula svjetska ekonomija u recesiju.

Podsjeća se i na raniji slučaj kada je Revolucionarna garda Irana objavila zatvaranje moreuza, što je u kratkom roku izazvalo lančane reakcije na tržištima vrijedne milijarde dolara. Uslijedio je nagli rast cijena energenata i pad industrijske proizvodnje, uključujući sektor proizvodnje đubriva.

Posljedice su se osjetile i u američkoj ekonomiji, što je, prema navodima Špigela, uticalo na odluke tadašnjeg predsjednika Donald Trump, koji je pristao na prekid vatre.

“Iran je vojno slabiji, ali je uspio uticati na rast cijena goriva širom svijeta”, navodi se u analizi.

Špigel zaključuje da bi nastavak blokade Ormuskog moreuza, direktno ili indirektno, mogao imati ozbiljne političke posljedice po Sjedinjene Američke Države, posebno u kontekstu predstojećih izbora za Kongres u novembru.