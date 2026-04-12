"Baš me briga za dogovor": Šokantna izjava Donalda Trampa usred pregovora sa Iranom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Mirovni pregovori između SAD-a i Irana nastavljeni su u Islamabadu, uz podršku pakistanskih zvaničnika.

Tramp o pregovorima irana i sad Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Mirovni pregovori između visokih delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljeni su do kasno u noć u Islamabadu, uz učešće pakistanskih zvaničnika.

Kako navodi glavni međunarodni dopisnik BBC-ja, direktni pregovori na ovako visokom nivou predstavljaju značajan pomak i postali su mogući zbog autoriteta delegacija i spremnosti Vašingtona i Teherana da razgovaraju.

Međutim, predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da Amerika "pobjeđuje bez obzira na sve" i da ga "nije briga" za ishod pregovora.

"Da li će dogovor biti postignut ili ne - meni je svejedno. To za mene nema nikakvu razliku", rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće.

Ranije je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da su dva razarača američke mornarice prošla kroz Ormuski moreuz u okviru operacije uklanjanja morskih mina sa međunarodne plovne rute. Ipak, portparol iranske vojske "odlučno je demantovao" te tvrdnje, prenosi iranska agencija Fars.

U međuvremenu, Izrael je nastavio napade na ciljeve Hezbolaha u Libanu. Potpredsjednik libanske vlade poručio je za BBC da Izrael mora da zaustavi napade kako bi bilo kakvi razgovori bili "smisleni".

S obzirom na to da je Vašington najavio pregovore između Izraela i Libana naredne nedjelje, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je dao "zeleno svjetlo" za pregovore, ali uz uslov da Hezbolah bude razoružan i da se postigne "pravi mirovni sporazum koji će trajati generacijama".

Možda će vas zanimati

