Pregovori SAD i Irana: Pregovarači razmijenili tekstove

Američki i iranski pregovarači u glavnom gradu Pakistana nastavljaju istorijske, direktne pregovore o prekidu vatre poslije američko-izraelskih napada na Iran započetih 28. februara, javljaju mediji iz pakistanse prestonice Islamabada.
Obe strane razmijenile su pisane tekstove usred kontinuiranih diskusija, javila je Al Džazira pozivajući se na izvore bliske posrednicima.
Katarska televizija podsjeća da su današnji razgovori u Islamabadu prvih direktni razgovori između Vašingtona i Teherana od Islamske revolucije 1979. godine.
Potpredsednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens, koji predvodi američku delegaciju, i visoki iranski zvaničnici, uključujući ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, prethodno su se odvojeno sastali sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom prije razgovora.