Pregovori SAD i Irana: Pregovarači razmijenili tekstove

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

Američki i iranski pregovarači u glavnom gradu Pakistana nastavljaju istorijske, direktne pregovore o prekidu vatre poslije američko-izraelskih napada na Iran započetih 28. februara, javljaju mediji iz pakistanse prestonice Islamabada.

profimedia-1090213758.jpg Izvor: Pakistan Prime Minister's Office / UPI / Profimedia

Obe strane razmijenile su pisane tekstove usred kontinuiranih diskusija, javila je Al Džazira pozivajući se na izvore bliske posrednicima.

Katarska televizija podsjeća da su današnji razgovori u Islamabadu prvih direktni razgovori između Vašingtona i Teherana od Islamske revolucije 1979. godine.

Potpredsednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens, koji predvodi američku delegaciju, i visoki iranski zvaničnici, uključujući ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, prethodno su se odvojeno sastali sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom prije razgovora.

