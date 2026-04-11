Pregovori SAD i Irana: Pregovarači razmijenili tekstove

Američki i iranski pregovarači u glavnom gradu Pakistana nastavljaju istorijske, direktne pregovore o prekidu vatre poslije američko-izraelskih napada na Iran započetih 28. februara, javljaju mediji iz pakistanse prestonice Islamabada.

Izvor: Pakistan Prime Minister's Office / UPI / Profimedia

Obe strane razmijenile su pisane tekstove usred kontinuiranih diskusija, javila je Al Džazira pozivajući se na izvore bliske posrednicima.

Katarska televizija podsjeća da su današnji razgovori u Islamabadu prvih direktni razgovori između Vašingtona i Teherana od Islamske revolucije 1979. godine.

Potpredsednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens, koji predvodi američku delegaciju, i visoki iranski zvaničnici, uključujući ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, prethodno su se odvojeno sastali sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom prije razgovora.