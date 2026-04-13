Od 16 časova bočinje blokada: Američke snage zatvaraju prilaze iranskim lukama

Centralna komanda SAD, zadužena za sve američke snage na Bliskom istoku, najavila je da će danas od 10 časova po istočnom vremenu, odnosno od 16.00 po srednjoevropskom, početi blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka.d.v.

Izvor: AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

U objavi na mreži Iiks komanda je navela da će se blokada odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu.

Blokada će biti sprovođena bez obzira na zemlju porijekla plovila, istakla je Centralna komanda, uz napomenu da neće ometati plovidbu kroz Ormuski moreuz brodovima koji ne plove ka lukama u Iranu.

Najava blokade je usledila poslije izjave predsjednika SAD Donalda Trampa da je, nakon propalih pregovora sa Iranom u Pakistanu, naredio američkoj mornarici da blokira Ormuski prolaz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetske nafte.