"Rusija je spremna da pomogne": Putin razgovarao sa iranskim predsjednikom nakon propalih pregovora

"Rusija je spremna da pomogne": Putin razgovarao sa iranskim predsjednikom nakon propalih pregovora

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Vladimir Putin ponudio pomoć Iranu nakon neuspjeha američko-iranskih pregovora.

Putin nudi pomoć Iranu u mirovnim pregovorima Izvor: Mikhail Metzel / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je s iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom nakon neuspjeha američko-iranskih pregovora u Islamabadu te ponudio pomoć Rusije u postizanju mirovnog rješenja na Bliskom istoku, prenosi Al Džazira.

"Vladimir Putin je istakao spremnost Rusije da nastavi da pomaže u potrazi za političkim i diplomatskim rješenjem sukoba te da posreduje u naporima za postizanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku", saopštio je Kremlj nakon razgovora.

Podsjetimo, višesatni pregovori SAD-a i Irana u Islamabadu završeni su bez dogovora nakon više od 21 sata razgovora.

Ključni spor bio je oko Ormuskog moreuza – Vašington je tražio njegovo potpuno otvaranje, dok je Teheran insistirao na zadržavanju kontrole. Uprkos snažnom posredovanju Pakistana i kratkotrajnim signalima napretka, pregovori su na kraju propali, a obje delegacije napustile su zemlju bez sporazuma.

(MONDO)

