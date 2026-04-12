logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp se oglasio nakon propalih pregovora i zaprijetio Iranu finalnim udarom

Tramp se oglasio nakon propalih pregovora i zaprijetio Iranu finalnim udarom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pregovori između SAD i Irana nisu urodili plodom, a Tramp je naredio mornarici blokadu brodova. Pročitajte detalje o njegovim izjavama.

Tramp prijeti Iranu nakon neuspjelih pregovora Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se na mreži Truth Social nakon što su američka i iranska delegacije navele da pregovori nisu urodili plodom.

"Dakle, eto ga, sastanak je prošao dobro, većina tačaka je dogovorena, ali jedina tačka koja je zaista bila važna, NUKLEARNA, nije. Odmah nakon toga, američka mornarica, najbolja na svijetu, započeće proces BLOKADE svih brodova koji pokušavaju da uđu ili napuste Ormuski moreuz. U nekom trenutku, doći ćemo do principa "SVIMA JE DOZVOLJEN ULAZ, SVIMA JE DOZVOLJEN IZLAZ", ali Iran nije dozvolio da se to desi samo rekavši: "Možda postoji mina negde", za koju niko ne zna osim njih. OVO JE SVJETSKA UCJENA i lideri zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država, nikada neće biti ucijenjeni", napisao je Tramp.

On je naveo da je naložio mornarici da pronađe i presretne svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo taksu Iranu.

"Niko ko plaća nezakonitu taksu neće imati bezbjedan prolaz na otvorenom moru. Takođe ćemo početi da uništavamo mine koje su Iranci postavili u moreuzu. Svaki Iranac koji puca na nas ili na mirne brodove biće SRAVNJEN SA ZEMLJOM! Iran zna, bolje nego iko, kako da OKONČA ovu situaciju koja je već razorila njihovu zemlju. Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihova protivvazdušna odbrana i radar su beskorisni, Hamnei i većina njihovih "vođa" su mrtvi, sve zbog njihovih nuklearnih ambicija. Blokada će uskoro početi. Druge zemlje će biti uključene u ovu blokadu. Iranu neće biti dozvoljeno da profitira od ovog ilegalnog čina UCJENE. Žele novac i, što je još važnije, žele nuklearno oružje. Pored toga, i u odgovarajućem trenutku, mi smo potpuno "NAPUNJENI", i naša vojska će dokrajčiti ono malo što je ostalo od Irana!", napisao je Tramp.

Podsjetimo, juče su održani ključni mirovni pregovori između Irana i Amerike u Islamabadu, koji su trajali oko 21 sat, ali su završeni bez dogovora. Glavni sporovi bili su oko iranskog nuklearnog programa, kontrole nad Ormuskim moreuzom i uslova za prekid vatre – SAD su tražile da Iran odustane od razvoja nuklearnog oružja, dok je Iran insistirao na pravu na obogaćivanje uranijuma i ukidanje sankcija.

(MONDO)

Tagovi

Donald Tramp SAD Iran

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ