logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

IDF objavio snimak: Izraelski vojnici na skijama upali u Liban

IDF objavio snimak: Izraelski vojnici na skijama upali u Liban

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Izraelske odbrambene snage objavile su snimke vojnika koji ulaze iz Sirije u Liban, dok Netanjahu najavljuje pojačanje napada na Hezbolah.

Izraelski vojnici na skijama upali u Liban Izvor: IDF/X

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su snimke za koje tvrde da prikazuju njihove vojnike kako na skijama ulaze iz Sirije u južni Liban.

Objava je uslijedila nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio proširenje izraelske invazije na to područje radi dodatnog širenja, kako je rekao, "postojeće bezbednosne tampon-zone".

Snimak, napravljen opremom za noćno osmatranje, prikazuje vojnike kako se kreću po snijegom prekrivenom terenu.

Netanjahu: Iz temelja ćemo promijeniti situaciju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prethodno je izjavio da je vojsci naredio da pojača napade na militantnu grupu Hezbolah, koju podržava Iran.

"Odlučni smo da iz temelja promijenimo situaciju na sjeveru", poručio je.

Netanjahu je takođe rekao: "Eliminisali smo hiljade terorista Hezbolaha, a iznad svega, uklonili smo ogromnu prijetnju od 150.000 projektila i raketa koje su bile usmjerene na uništenje izraelskih gradova. Hezbolah i dalje ima preostalu sposobnost da ispaljuje rakete na nas."

(MONDO)

Tagovi

Izrael Liban

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ