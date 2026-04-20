Fotografija koja je zaprepastila svijet: Izraelski vojnik maljem razbio Isusovu statuu (Foto)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Izraelska vojska potvrdila je da je njen vojnik oštetio hrišćanski vjerski simbol na jugu Libana, naglašavajući da takvo ponašanje nije u skladu sa vrijednostima koje zastupaju.

Izraelski vojnik maljem razbio Isusovu statuu Izvor: X/@sentdefender/Printscreen

Izraelska vojska je u nedjelju potvrdila da je jedan od njenih vojnika oštetio hrišćanski vjerski simbol na jugu Libana, rekavši da na incident gleda "sa velikom ozbiljnošću", javila je novinska agencija DPA.

U saopštenju na X, vojska je priznala da ponašanje vojnika nije bilo u skladu sa vrijednostima koje se očekuju od njihovih snaga.

Vojska se osvrnula na prethodno objavljenu fotografiju na kojoj se vidi čovjek u izraelskoj uniformi kako udara statuu Isusa Hrista čekićem nakon što je skinuta sa raspeća. Vojska je navela da je početnim pregledom utvrđeno da fotografija prikazuje izraelskog vojnika u južnom Libanu.

Mjere protiv odgovornih

Vojska je saopštila da će preduzeti odgovarajuće mjere protiv uključenih i dodala da će pomoći lokalnoj zajednici da vrati statuu na njegovo prvobitno mjesto. Otprilike svaki treći Libanac je hrišćanin.

Incident se dogodio nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio desetodnevno primirje između Izraela i milicije Hezbolaha koju podržava Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da izraelske snage treba da ostanu u "pojačanoj zoni bezbjednosti" na jugu Libana.

Nastavak vojnih operacija

Vojska je izjavila da nastavlja sa operacijama da uništi ono što je opisala kao "terorističku infrastrukturu" Hezbolaha u tom području i naglasila da nema namjeru da ošteti civilnu infrastrukturu, uključujući vjerske objekte ili simbole, navodi DPA. Vojska je uništila sve mostove u Libanu preko rijjeke Latani kako bi spriječila pristup pograničnom području.

