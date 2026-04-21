Incident proglašen "moralnim propustom": IDF kaznio izraelske vojnike koji su maljem razbili statuu Isusa u Libanu

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Izraelski vojnici koji su maljem razbili statuu Isusa u Libanu i to snimali, izbačeni su iz borbene službe i osuđeni na 30 dana zatvora.

Izraelski vojnik je maljem razbio statuu Isusa u južnom Libanu i vojnik koji ga je pritom fotografisao razriješeni su borbene dužnosti i osuđeni na 30 dana zatvora, saopštila je vojska. Incident se dogodio u hrišćanskom selu Debel, a snimak je objavljen na društvenim mrežama 19. aprila. Kako navodi izraelska vojska (IDF), uništena statua je u međuvremenu zamijenjena novom.

Iz IDF-a su poručili da je nova statua postavljena "u potpunoj koordinaciji sa lokalnom zajednicom". "Sjeverna komanda radila je na koordinaciji zamene statue od trenutka kada je primila izvještaj o incidentu", stoji u saopštenju vojske, koja "izražava duboko žaljenje zbog incidenta i radi na tome da se on u budućnosti ne ponovi".

Još šest vojnika bilo na mjestu događaja

Vojna istraga incidenta u hrišćanskom selu Debel otkrila je da je, osim vojnika koji je oštetio statuu i onoga koji ga je fotografisao, još šest vojnika bilo "prisutno na mjestu događaja, ali nisu delovali kako bi sprečili incident, niti su ga prijavili".

"Istragom je utvrđeno da je ponašanje vojnika u potpunosti odstupilo od naređenja i vrijednosti IDF-a", saopštila je vojska.

Nalazi istrage predstavljeni su sinoć komandantu 162. divizije, brigadnom generalu Sagivu Dahanu, koji je odgovoran za sektor u kojem se incident dogodio. Iz IDF-a navode da je Dahan prihvatio nalaze i preporuke komandanata.

U skladu sa tim, odlučio je da razreši borbene dužnosti vojnika koji je oštetio statuu i vojnika koji je zabilježio taj čin, te da ih pošalje u vojni zatvor na 30 dana.

"Preostali vojnici, koji su bili prisutni, a nisu reagovali, pozvani su na razgovore radi pojašnjenja koji će se održati naknadno, nakon čega će se odlučiti o daljim komandnim mjerama", navodi vojska.

"Neprihvatljivo ponašanje i moralni propust"

Istraga je takođe predstavljena načelniku Generalštaba IDF-a, general-potpukovniku Ejalu Zamiru, i komandantu Severne komande, general-majoru Rafiju Milu.

Iz vojske prenose da je Zamir "osudio incident i izjavio da se radi o neprihvatljivom ponašanju i moralnom propustu, što je daleko iznad svake prihvatljive norme i u suprotnosti sa vrijednostima IDF-a i očekivanim ponašanjem njegovih vojnika".

IDF navodi i da su "procedure o postupanju sa verskim institucijama i simbolima pojačane za vojnike pre njihovog ulaska u relevantna područja, te će biti ponovo pojačane za sve vojnike u području nakon incidenta".

