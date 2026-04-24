Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane: Kako se Panamski kanal "kupa u novcu" zbog blokade Ormuskog moreuza

Zatvaranje Ormuskog moreuza izazvalo je dramatične poremećaje u globalnoj trgovini, pa brodarske kompanije sada izdvajaju višemilionske sume kako bi ubrzale prolaz kroz Panamski kanal i izbjegle rizične rute.

Kompanije su platile i do četiri miliona dolara kako bi njihovi brodovi prošli kroz Panamski kanal dok je Ormuski moreuz zatvoren, saopštila je Uprava Panamskog kanala, što je izazvalo tektonske promene u globalnim trgovinskim tokovima.

Dok se prolaz kroz kanal obično naplaćuje po fiksnoj ceni putem rezervacija, firme bez rezervisanog termina mogu da prođu plaćanjem dodatne naknade na aukciji za slobodne slotove, koji se dodjeljuju najboljem ponuđaču, umjesto da danima čekaju ispred obala Panama Sitija.

Ta cijena je posljednjih nedjelja naglo porasla jer su Iran i Sjedinjene Države stvorili usko grlo na ključnoj pomorskoj ruti, Ormuskom moreuzu, pa je potražnja za tim terminima eksplodirala.

Brodovi sve češće prolaze kroz Panamski kanal jer se pošiljke preusmjeravaju, a kupci naručuju robu iz drugih zemalja kako bi izbjegli trgovinu preko sada izuzetno rizičnog Bliskog istoka.

"Uz sva bombardovanja, projektile, dronove... kompanije kažu da je bezbednije i jeftinije proći kroz Panamski kanal. Sve ovo utiče na globalne lance snabdijevanja", rekao je Rodrigo Norijega, advokat i analitičar u Panama Sitiju. Istovremeno, Norijega kaže da panamska vlada maksimalno koristi ono što može da zaradi od Panamskog kanala.

Prosječna cijena prolaska kroz kanal kreće se između 300.000 i 400.000 dolara, u zavisnosti od plovila. Ranije su kompanije, kako bi došle na red ranije, plaćale dodatnih 250.000 do 300.000 dolara. Posljednjih nedjelja, prosječan dodatni trošak je skočio na oko 425.000 dolara.

Rikaurte Vaskez, administrator kanala, rekao je da je jedna druga kompanija, čije ime nije otkrio, platila dodatnih 4 miliona dolara kada je njen tanker sa gorivom morao da promijeni destinaciju zbog trenutnih geopolitičkih tenzija.

"Bio je to brod koji je prevozio gorivo za Evropu, pa su ga preusmjerili ka Singapuru, a morao je da stigne što je pre moguće jer Singapuru ponestaje goriva", rekao je on.

Druge naftne kompanije platile su i više od tri miliona dolara pored osnovne naknade za prolaz, kako bi ubrzale tranzit u situaciji naglog rasta cijena nafte.

Vaskez je naglasio da se brodovi ne gomilaju u čekanju na kanal i da se veliki iznosi mogu više objasniti naglim promjenama ruta i većom potrebom da brodovi što brže stignu od jedne do druge tačke usred većeg trgovinskog haosa. On ističe da ovi troškovi nisu nova opšta tržišna cijena, već privremena taksa koju snose same kompanije.

"Oni sami odlučuju koliko visoko će ići sa ponudom", rekao je Vaskez.

Iako zarađuje više novca od ovog novog talasa saobraćaja, panamska vlada istovremeno trpi i udarce zbog geopolitičkog nadmetanja.

U srijedu je Ministarstvo spoljnih poslova zemlje optužilo Iran za nezakonitu zaplijenu broda italijanske kompanije MSC Francesca pod panamskom zastavom u Ormuskom moreuzu.

Panama, zemlja sa jednom od najvećih brodskih registracija na svijetu, saopštila je da je brod "silom preuzet" od strane Irana. Nije odmah bilo jasno da li je plovilo još uvijek u iranskom pritvoru.

"Ovo predstavlja ozbiljan napad na bezbednost na moru i predstavlja nepotrebnu eskalaciju u trenutku kada se međunarodna zajednica zalaže da Ormuski moreuz ostane otvoren za međunarodnu plovidbu bez prijetnji ili bilo kakve prisile", navodi se u saopštenju.

Norijega, analitičar, smatra da bi iznosi koje kompanije plaćaju za prolaz kroz Panamski kanal mogli dodatno da se povećaju ako se sukob nastavi, s obzirom na to da cijene nafte već dramatično rastu. Cijena barela nafte marke Brent nakratko je ove nedjelje skočila iznad 107 dolara, sa oko 66 dolara po barelu prije godinu dana.

"Niko zapravo nije predvideo potencijalne efekte koje će rat imati na globalnu trgovinu",rekao je Norijega.