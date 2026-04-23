Iran kontrolu Ormuza digao na viši nivo: Od sada naplaćuju prolaz, evo od čega zavisi cijena

Iran je počeo da naplaćuje takse za brodove u Ormuskom moreuzu, a iznos zavisi od vrste tereta i rizika.

Iran je naplatio prvi prihod od taksi uvedenih za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za snabdevanje energijom, rekao je danas zamjenik predsjednika parlamenta Hamidreza Hadžibabai.

"Prvi prihodi od tranzitnih taksi u Ormuskom moreuzu uplaćeni su na račun centralne banke", rekao je u izjavi koju prenosi poluslužbena novinska agencija Tasnim.

Poslanik Alireza Salimi takođe je rekao za Tasnim da je Iran počeo da naplaćuje takse brodovima koji prolaze kroz moreuz, pozivajući se na, kako je naveo, "pouzdane izvore".

Iznos koji se naplaćuje razlikuje se u zavisnosti od vrste i količine tereta, kao i nivoa rizika koji pojedini brod predstavlja, objavila je agencija, dodajući da Iran određuje tarife i mehanizme naplate. Ni zamjenik predsjednika parlamenta ni poslanik pritom nisu iznijeli pojedinosti o broju brodova koji su platili taksu.

Nova pravila

Vol strit džurnal je 8. aprila objavio da Teheran pokušava dodatno da učvrsti kontrolu nad najvažnijim svjetskim naftnim pomorskim pravcem, naredivši brodovima da unapred dogovore plaćanje taksi sa Iranskom revolucionarnom gardom te da ih podmire u kriptovalutama ili kineskim juanima.

Poluslužbena agencija ISNA objavila je 19. marta da Iran razmatra zakon prema kojem bi države morale da plaćaju takse za brodove koji prolaze tim strateškim pomorskim koridorom. Plovidba kroz Ormuski moreuz ozbiljno je poremećena otkako je 28. februara počeo američko-izraelski rat protiv Irana, što je uzdrmalo globalna energetska tržišta i podstaklo strah od dugotrajnije ekonomske štete.

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je produžio primirje sa Iranom nakon zahtjeva Pakistana, rekavši da će ostati na snazi dok Teheran ne predstavi ono što je opisao kao "jedinstven predlog".

