Iran zaplijenio brod sa crnogorskim pomorcima: Oglasio se ministar pomorstva

Pomorci iz Crne Gore su na brodu koji je Iran zaplijenio u Ormuskom moreuzu.
Iranska vojska je danas zaplijenila kontejnerski brod "MSC Francesca" u Ormuskom moreuzu na kom su i četiri pomorca iz Crne Gore, prenose crnogorske "Vijesti". Ministarstvo pomorstva je za crnogorski list potvrdil da su zapovjednik i rukovodilac mašine državljani Crne Gore.
Alarmirani su svi relevantni organi u Crnoj Gori. Očekuje se i zvanična reakcija Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore prema vlastima u Iranu.
"Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i da su bezbjedni. U toku su pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom.
Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednosti naših pomoraca", poručio je Filip Radulović, ministar pomorstva.
Iranska nacionalna garda zaustavila je trgovački brod "MSC Francesca“, na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca.— Filip Radulovic (@FilipRadulovic_)April 22, 2026
1/2
Iran je saopštio da je zaplijenjeni brod, na kom su crnogorski pomorci, povezan sa "cionističkim režimom" (vlastima u Izraelu). Nisu iznijeli više detalja ili dokaza povodom tih tvrdnji.
Iran's IRGC Navy says that it captured a pair of container ships that attempted to sail through the Strait of Hormuz this morning.— OSINTtechnical (@Osinttechnical)April 22, 2026
The ships were attacked and then seized by Iranian forces.