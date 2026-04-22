Iran zaplijenio brod sa crnogorskim pomorcima: Oglasio se ministar pomorstva

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pomorci iz Crne Gore su na brodu koji je Iran zaplijenio u Ormuskom moreuzu.

Iran zaplijenio brod sa crnogorskim pomorcima Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Shutterstock

Iranska vojska je danas zaplijenila kontejnerski brod "MSC Francesca" u Ormuskom moreuzu na kom su i četiri pomorca iz Crne Gore, prenose crnogorske "Vijesti". Ministarstvo pomorstva je za crnogorski list potvrdil da su zapovjednik i rukovodilac mašine državljani Crne Gore.

Alarmirani su svi relevantni organi u Crnoj Gori. Očekuje se i zvanična reakcija Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore prema vlastima u Iranu.

"Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i da su bezbjedni. U toku su pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom.

Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednosti naših pomoraca", poručio je Filip Radulović, ministar pomorstva.

Iran je saopštio da je zaplijenjeni brod, na kom su crnogorski pomorci, povezan sa "cionističkim režimom" (vlastima u Izraelu). Nisu iznijeli više detalja ili dokaza povodom tih tvrdnji.

