Iran zaplijenio brod sa crnogorskim pomorcima: Oglasio se ministar pomorstva

Pomorci iz Crne Gore su na brodu koji je Iran zaplijenio u Ormuskom moreuzu.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Shutterstock

Iranska vojska je danas zaplijenila kontejnerski brod "MSC Francesca" u Ormuskom moreuzu na kom su i četiri pomorca iz Crne Gore, prenose crnogorske "Vijesti". Ministarstvo pomorstva je za crnogorski list potvrdil da su zapovjednik i rukovodilac mašine državljani Crne Gore.

Alarmirani su svi relevantni organi u Crnoj Gori. Očekuje se i zvanična reakcija Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore prema vlastima u Iranu.

"Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i da su bezbjedni. U toku su pregovori brodarske kompanije i iranske strane, a nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom.

Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednosti naših pomoraca", poručio je Filip Radulović, ministar pomorstva.

Iranska nacionalna garda zaustavila je trgovački brod "MSC Francesca“, na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca.

Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i bezbjedni.

1/2 — Filip Radulovic (@FilipRadulovic_)April 22, 2026

Iran je saopštio da je zaplijenjeni brod, na kom su crnogorski pomorci, povezan sa "cionističkim režimom" (vlastima u Izraelu). Nisu iznijeli više detalja ili dokaza povodom tih tvrdnji.