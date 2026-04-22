Moguća i nestašica: Prezervativi poskupljuju za 30 odsto zbog rata u Iranu

Kareks Bhd, najveći proizvođač prezervativa, najavljuje poskupljenje cijena do 30 odsto zbog rasta troškova i nestašice na tržištu.

Malezijska kompanija Kareks Bhd, najveći proizvođač prezervativa na svijetu, priprema povećanje cijena u rasponu od 20 do 30 odsto. Iz kompanije upozoravaju da bi poskupljenja mogla biti i veća ukoliko se sukob u Iranu nastavi i dodatno poremeti globalne lance snabdijevanja.

Izvršni direktor kompanije, Goh Mija Kijat, izjavio je za Rojters da Kareks trenutno bilježi ogroman rast tražnje, dok istovremeno raste cena transporta, a isporuke kasne, zbog čega mnogi klijenti ostaju sa minimalnim zalihama.

"Situacija je izuzetno nepovoljna, cijene su visoke", rekao je Goh. "Nemamo izbora osim da troškove prebacimo na kupce", zaključio je.

Kareks godišnje proizvodi više od pet milijardi prezervativa i ključni je dobavljač za velike brendove, ali i za državne zdravstvene sisteme kao što je britanski NHS, kao i programe pomoći Ujedinjenih nacija.

Kao i mnogi proizvođači širom svijeta, kompanija se suočava sa ozbiljnim problemima u nabavci sirovina. Sukob na Bliskom istoku dodatno je opteretio tržište energije i petrohemijskih proizvoda, što direktno utiče na proizvodnju.

Troškovi su porasli za ključne materijale poput sintetičke gume, nitrila, silikonskih lubrikanata i aluminijumske ambalaže.

Iako kompanija trenutno ima dovoljno zaliha za narednih nekoliko mjeseci, pokušava da poveća proizvodnju kako bi odgovorila na rast tražnje od čak 30 odsto ove godine.

Ovaj skok djelimično je posledica naglog pada globalnih zaliha nakon smanjenja stranih donacija tokom prethodne godine, posebno od strane Američke agencije za međunarodni razvoj.

Situaciju dodatno komplikuju produženi rokovi isporuke. Transport robe ka ključnim tržištima u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama sada traje i do dva mjeseca, što je duplo duže nego ranije.

Goh je naglasio da se ogromne količine robe trenutno nalaze zaglavljene na moru, dok se zemlje u razvoju suočavaju sa ozbiljnim nestašicama jer proizvodi jednostavno predugo putuju do krajnjih destinacija.