Netflix ponovo podiže cijene: U Americi već skuplja pretplata, ostatak svijeta još čeka

Netflix ponovo podiže cijene: U Americi već skuplja pretplata, ostatak svijeta još čeka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Novi talas poskupljenja Netflixa već je zahvatio SAD, dok korisnici u BiH i ostatku svijeta i dalje čekaju zvaničnu odluku.

Netflix ponovo podiže cijene: U Americi već skuplja pretplata, ostatak svijeta još čeka Izvor: Shutterstock

Netflix je započeo novi talas poskupljenja svojih usluga, a prve promjene cijena već su stupile na snagu za sve pretplatnike na tržištu SAD.

Poskupljenje obuhvata sve kategorije – od najjeftinijih paketa sa reklamama, pa do najskuplje Premium opcije, uz povećanje cijene od jedan do dva dolara mjesečno.

Standardni paket sa reklamama sada košta 8,99 dolara, dok je cijena standardnog paketa bez reklama porasla na 19,99 dolara. Za korisnike koji žele najviši kvalitet slike, Premium paket sada iznosi 26,99 dolara mjesečno, prenosi TechCrunch.

Iako je poskupljenje krenulo iz SAD, vrlo je vjerovatno da će se ove promjene uskoro preliti i na druga tržišta širom svijeta.

Za korisnike u BiH, Netflix još uvijek nije zvanično najavio korekciju cijena, pa trenutne pretplate za sada ostaju nepromijenjene.

Osnovni paket i dalje košta 5,99 evra, standardni paket 8,99 evra, dok Premium paket iznosi 10,99 evra mjesečno.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada streaming gigant bilježi rast broja korisnika, ali i sve veće troškove produkcije originalnog sadržaja koji se gleda širom svijeta.

