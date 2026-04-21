Pakistanski medijatori tvrde: Američka i iranska delegacija uskoro dolaze u Islamabad

Delegacije SAD i Irana, predvođene Vensom i Kalibafom, sastaju se u Pakistanu.

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebale bi se u srijedu ujutro po lokalnom vremenu ponovo naći za pregovaračkim stolom u Pakistanu, potvrđeno je iz pakistanskih zvaničnih izvora za Associated Press. Ipak, dok se diplomate spremaju za put, iz Bijele kuće stižu poruke koje mir stavljaju „na tanku žicu“.

Američki tim predvodiće potpredsjednik Džej Di Vens, dok iransku delegaciju predvodi predsjednik parlamenta Mohamad Bager Kalibaf. Ovi razgovori dolaze nakon maratonske prve runde koja je trajala čak 21 sat, ali je završena bez opipljivog rezultata.

Iako su mnogi očekivali da će najava novih pregovora automatski značiti i produženje dvosedmičnog primirja, američki predsjednik Donald Tramp je tu mogućnost grubo odbacio.

„Ne želim to da radim, nemamo toliko vremena. Iran ima mogućnost da bira i moraju da pregovaraju“, poručio je Tramp u izjavi za CNBC, jasno stavljajući do znanja da Teheran pregovara pod direktnim pritiskom sata koji otkucava.

Dodatnu neizvjesnost unijela je Trampova interpretacija isteka primirja. Dok je zvanično predviđeno da ono ističe u utorak u 20 časova po vašingtonskom vremenu, Tramp tvrdi da mir traje do srijede naveče. Ova neusklađenost otvara opasan prostor za incidente na terenu dok delegacije tek pristižu u Islamabad.

Dok Pakistan potvrđuje dolazak diplomata, zvanični Teheran i dalje negira da je njihova delegacija već u Islamabadu i odbija da potvrdi učešće. Ova taktika „hladnog tuša“ iz Irana dodatno podgrijava sumnje u to koliko je dogovor zapravo blizu, naročito nakon što je Tramp javno objavio navodne iranske ustupke koje je druga strana ekspresno demantovala.