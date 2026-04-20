Šokantan obrt Trampa u ratu na Bliskom istoku: Zahvalio se Iranu na blokiranju Ormuskog moreuza

Tramp se zahvalio Iranu zbog zatvaranja Ormuskog moreuza - tvrdi da Sjedinjene Države imaju povećan izvoz nafte.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" uoči sastanka američke i iranske delegacije u Pakistanu. Prethodno je najavio bolji sporazum od onog koji je napravio Barak Obama, nekadašnji američki predsjednik.

"Iransko liderstvo je natjeralo na stotine brodova da idu ka Sjedinjenim Američkim Državama - uglavnom ka Teksasu, Luizijani i Aljasci, da preuzmu svoju naftu. Hvala vam puno na tome" naveo je Tramp aludirajući da su Sjedinjene Države, kako on tvrdi, profitirale na zatvaranju Ormuskog moreuza povećanim izvozom nafte.