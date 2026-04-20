Cijene nafte porasle za više od 5%: Zapljena iranskog broda i blokada moreuza potresli svjetsko tržište

Cijene nafte skočile su danas za više od 5%, podstaknute strahovima da bi krhko primirje između Sjedinjenih Država i Irana moglo biti narušeno nakon što je Amerika zaplijenila iranski teretni brod, a saobraćaj kroz Ormuski moreuz je uglavnom ostao obustavljen.

Cijene nafte porasle su danas na međunarodnim tržištima iznad 94 dolara, uz ponovljene napetosti u Ormuskom moreuzu, što odražava pomanjkanje nade ulagača da bi se se snabdevanje sirovom naftom uskoro moglo normalizovati.

Na londonskom se tržištu barelom nafte danas popodne trgovalo se po 94,45 dolara, što je za 4,07 dolara viša cijena nego pri zatvoraranju trgovina na kraju prošle sedmice. Na američkom tržištu barel bio je skuplji za 4,05 dolara i koštao je 87,90 dolara.

Kraj prošle sedmice raspoloženje na tržištu obilježila je iranska objava o otvaranju Ormuskog moreuza. Teheran je tada ponovio da je uključivanje Libana u američko-iransko primirje uslov za razgovore s Vašingtonom koji su donijeli 10-dnevno primirje.

U četvrtak uveče američki predsjednik Donald Tramp objavio je da su Liban i Izrael postigli dogovor o obustavi neprijateljstava, za početak na razdoblje od 10 dana, kako bi se omogućili mirovni pregovori.

Tramp je, nakon objave šefa iranske diplomatije, na društvenoj mreži Truth Social napisao da je Ormuz "potpuno otvoren", ali koji sat kasnije dodao da će Sjedinjene Države nastaviti s pomorskom blokadom Irana.

Teheran je upozorio SAD da time krši primirje i u subotu je i zvanično ponovo zatvorio moreuz kojim prolazi pčetina sirove nafte na svjetkom tržištu.

Sjedinjene Države najavile su da šalju u Pakistan delegaciju na novi krug razgovora s Iranom, ali je Teheran odgovorio da, kako sada stvari stoje, ne namjerava da učestvuje.

Situacija je zabrinjavajuća, posebno uoči sutrašnjeg isteka 10-dnevnog primirja, i otvara vrata novom ciklusu sukoba u Persijskom zalivu i poskupljenju nafte, ocjenjuju analitičari.