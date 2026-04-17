Automatski efekat dogovora SAD-a i Irana: Cijene nafte na svjetskom tržištu pale preko 10 odsto

Automatski efekat dogovora SAD-a i Irana: Cijene nafte na svjetskom tržištu pale preko 10 odsto

Autor Haris Krhalić
Cijene nafte na svjetskom tržištu zabilježile su rekordan pad nakon dogovora SAD-a i Irana.

Cijene nafte na svjetskom tržištu doživjele su drastičan pad u svega nekoliko minuta nakon što su Iran i američki predsjednik Donald Tramp potvrdili potpuno otvaranje Ormuskog moreuza za prolaz brodova.

Dogovor dvije strane trenutno je relaksirao globalno tržište energenata, što je rezultiralo dvocifrenim procentualnim padom cijena:

  • WTI nafta: Pala za 11,8 odsto i sada iznosi 83 dolara.
  • Brent sirova nafta: Zabilježila pad od 11,32 odsto, spustivši se na 88 dolara.
  • Crude nafta: Pala je na 84 dolara, što je pad od 10,67 odsto.

Ovaj potez dolazi kao dio sveobuhvatnog dogovora između Irana i SAD-a, koji je usko povezan sa primirjem između Libana i Izraela. Teheran je insistirao da slobodan prolaz kroz moreuz bude sastavni dio sporazuma o stabilizaciji regiona.

Šef iranske diplomatije, Abas Aragči, potvrdio je da je prolaz za sva komercijalna plovila sada potpuno otvoren.

„U skladu s primirjem u Libanu, prolaz za sva komercijalna plovila kroz Ormuski moreuz proglašen je potpuno otvorenim za preostali period primirja, na koordinisanoj ruti koju je već najavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran“, naveo je Aragči.

Ormuski moreuz je jedna od najvažnijih svjetskih tačaka za transport nafte, a njegovo potpuno otvaranje otklanja strah od energetske krize koja je mjesecima potresala globalnu ekonomiju.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

