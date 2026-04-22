Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Tramp se oglasio nakon produžetka prekida vatre: Otkrio datum nove runde pregovora sa Iranom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Tramp najavio drugu rundu pregovora sa Iranom za kraj ove nedjelje.

Tramp otkrio datum nove runde pregovora sa Iranom Izvor: Joseph Sohm/Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp je u telefonskom razgovoru za "New York Post" izjavio da bi druga runda mirovnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država mogla da se održi u petak 24. aprila u Islamabadu u Pakistanu. Prema njegovim riječima, nova runda pregovora moguća je u narednih 36 do 72 sata.

Prekid vatre je na snazi od srijede 8. aprila i produžen je danas u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu. Nije poznato do kada bi mogao da traje produženi prekid vatre.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je prekid vatre koji je produžen 22. aprila, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren do 18. aprila kada je ponovo zatvoren.

