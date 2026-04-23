Eskalacija u Ormuskom moreuzu: Iran zaplijenio dva broda, Teheran traži ukidanje američke blokade

Autor D.V.
Iran je pojačao kontrolu nad Ormuskim moreuzom i zaplijenio dva broda, nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp saopštio da odlaže nove napade na tu zemlju, potvrdio je danas Rojters.

Iran zaplijenio dva broda u Ormuskom moreuzu Izvor: AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Prema navodima agencije, status dvonedeljnog primirja, koje je trebalo da istekne ranije ove sedmice, ostaje nejasan, dok nema naznaka da će mirovni pregovori uskoro biti nastavljeni.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je da je potpuni prekid vatre moguć samo ako SAD ukinu pomorsku blokadu Irana, koju Teheran smatra činom rata.

Iranska Revolucionarna garda zaplijenila je dva broda u Ormuskom moreuzu i sprovela ih do iranske obale, uz obrazloženje da su plovila plovila bez potrebnih dozvola i manipulisala navigacionim sistemima, navodi Rojters.

Istovremeno, američka vojska je saopštila da je više od 30 brodova preusmjereno ili vraćeno u luke u okviru blokade Irana, dok su najmanje tri iranska tankera presretnuta u azijskim vodama.

Rojters navodi i da su pregovori o miru u zastoju, uprkos posredovanju Pakistana, dok novi rok za postizanje primirja nije određen.

Sukob, koji je počeo krajem februara zajedničkim napadima SAD i Izraela na Iran, i dalje traje, a Ormuski moreuz, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom, ostaje praktično zatvoren, što utiče na globalna tržišta energije.

Cijena nafte tipa Brent zadržala se iznad 100 dolara po barelu na azijskim tržištima, dodaje Rojters.

