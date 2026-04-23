Hitno oglašavanje Trampa: "Imamo totalnu kontrolu nad Ormuskim moreuzom"

Tramp saopštio da Sjedinjene Američke Države u potpunosti kontrolišu Ormuski moreuz.

Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp naredio da se unište svi iranski brodovi koji postavljaju mine u Ormuskom moreuzu, on se ponovo oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" i saopštio je da su Sjedinjene Američke Države u potpunosti preuzele kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Iznio je i informacije o unutrašnjim previranjima unutar Irana - navodi da postoji "tvrđa" struja koja gubi bitke, dok "progresivna" struja ima poštovanje od američkog predsjednika.

"Iranu je teško da utvrde ko im je lider! Prosto ne znaju to!

Velike su borbe između 'tvrde' struje koja gubi na frontu, dok 'umjereni' nisu baš umjereni, ali imaju poštovanje. Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Nijedan brod ne može da uđe ili izađe bez odobrenja Sjedinjenih Država. Sve je to pod kontrolom dok Iran ne bude u stanju da napravi sporazum", napisao je Donald Tramp.