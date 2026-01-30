logo
Austrija najavila referendum o produženju vojnog roka

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Austriji će biti održan referendum o produženju obaveznog vojnog roka sa šest na osam mjeseci, izjavio je premijer Kristijan Štoker.

Austrija najavila referendum o produženju vojnog roka Izvor: Shutterstock.com/Christian.dk

Štoker je rekao da će rezultat glasanja biti "obavezujući za političke stranke i Vladu", prenijela je agencija DPA.

Stručna komisija je prošle sedmice predložila produženje osnovne vojne službe sa šest na osam mjeseci, u kombinaciji sa dodatna dva mjeseca obavezne obuke za rezerviste.

Austrija nije članica NATO saveza, a stručnjaci za odbranu upozorili su da oružane snage ove zemlje trenutno pate od velikih nedostataka.

Austrija ima profesionalnu vojsku i rezervne snage sa oko 50.000 vojnika dostupnih za mobilizaciju u slučaju krize.

Mnoge zapadnoevropske zemlje ukinule su obaveznu vojnu službu, a Austrija i dalje zahtijeva od svih muškaraca da služe vojni rok kada napune 18 godina. Oni imaju pravo da se, umjesto toga, odluče za civilnu službu. 

(Srna)

Austrija vojni rok

