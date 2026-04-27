Špirić: O akcizama ćemo razgovarati čim dobijemo mišljenje Uprave za indirektno oporezivanje

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da je danas, po ko zna koji put, prekršen Poslovnik ovog doma ne samo kod zakazivanja sjednice nego i kod vođenja.

Izvor: Srna/Željka Domazet

On je ukazao da se prema Poslovniku kvorum utvrđuje na početku sjednice i prije svakog glasanja, a kada predsjedavajući utvrdi da nema kvoruma, prekida sjednicu.

Špirić je rekao novinarima da je predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović danas stao na čelo opozicije i faktički ovaj dom pretvorio u tribinu političkih partija, dajući za pravo da vrše besplatnu predizbornu kampanju, iako ga je još u četvrtak obavijestio da zajedno sa kolegama Sredojem Novićem i Radovanom Kovačevićem neće prisustvovati današnjoj sjednici.

"Čuo sam danas različite mantre, opservacije, optužbe, uvrede. Mislim da su mnogi prerano krenuli u predizbornu kampanju i moj je poziv da se vratimo Ustavu, Poslovniku i da pokušamo učiniti ono što je moguće učiniti do izbora, a moguće je usvojiti bitne zakonske projekte, izvršiti ratifikaciju sporazuma zaključenih u ime BiH, ali oni to očito ne žele", istakao je Špirić.

On je upozorio da je prva tačka dnevnog reda danas bila tačka koja je u koliziji sa Zakonom o sistemu indirektnih poreza, odnosno članom 19 tog zakona.

"Opozicija želi da napravi anarhiju u ovoj zemlji kako bi na anarhiji gradila predizbornu ili izbornu pobjedu, a ja mislim da je od ovog pasivizma najgora anarhija. Nismo mi protiv da se raspravlja o zakonu o akcizama kada bude opremljen potrebnim mišljenjima Upravnog odobra /UO/ Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/", naglasio je Špirić.

Prema njegovim riječima, danas je bila još jedna tačka na dnevnom redu koja se tiče UO UIO, a to je uvođenje nulte stope PDV-a.

"Ni jedan ni drugi zakon nisu prijedlozi Savjeta ministara, predlažu ih poslanici i delegati koji su samo čuli za termin indirektni porezi, a kad bi ih pitali šta su indirektni porezi, šta taksa, a šta akciza, sumnjam da biste dobili odgovor", naveo je Špirić.

On je istakao da je ta vrsta površnosti i zluradosti, te pokušaji da se izazove bilo koja vrsta nestabilnosti za njega nezamisliva i poručio da SNSD neće učestvovati u davanju saglasnosti za bilo koji projekat koji nije proizvod konsenzusa unutar Savjeta ministara i po Poslovniku.

"Poželio sam uspješan rad ovoga doma na današnjoj sjednici, ali vidjeli ste da sjednicu nije moguće održati", rekao je Špirić i zapitao za što se sjednice zakazuju i zašto se pravi trošak ako ih nije moguće održati.

Špirić je podsjetio da su predstavnici "trojke" kada je mijenjana većina u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH rekli da mora sve da stane kako bi se pokazalo da se sa Republikom Srpskom i SNSD-om ne može obezbijediti evropski put.

"U Domu naroda sada gledamo pokušaj da se obezbijedi ta ista većina, ali ona nije dovoljna za održavanje sjednice. Mogu ovo raditi koliko hoće", rekao je Špirić i poručio da SNSD neće kršiti Ustav i Poslovnik.

Komentarišući pozive pojedinih delegata da se OHR uključi u rješavanje situacije u Domu naroda, Špirić je konstatovao da iz OHR-a uporno poručuju da se sjedne i razgovara.

"Neće se ovim postići ništa, samo upornim razgovorima, pomacima. Žao mi je što je danas ovaj dom pretvoren u besplatnu tribinu opozicije", dodao je Špirić.

Kada su u pitanju Ademovićevi navodi da su prije zakazivanja sjednice održane konsultacije kabineta članova Kolegijuma Doma naroda, Širić je upitao šta će konsultacije ako zakaže dnevni red i datum održavanja sjednice, a ne pozove nijednog od druga dva člana kolegijuma.

"Ovdje se zloupotrebljava i to da predsjedavajući može samoinicijativno zakazati sjednicu – da, ali kad obavi konsultacije i ako je ubijeđen da je nešto korisno", naglasio je Špirić.

Navodeći da konsultacija nema, Špirić je rekao da konsultacije koje se obavljaju u ime kabineta moraju biti potvrđene u Kolegijumu.

"Zar mislite da je moguće uspješno održati sjednicu ako predsjedavajući javno kaže da godinu dana nije imao komunikaciju sa kolegom /Draganom/ Čovićem i sa mnom? Dokle će se ganjati ovaj inat, ostaje da vidimo. Mi ne želimo blokirati nijedan projekat, želimo razgovarati i ono što je se dogovori da bude rezultat", poručio je Špirić.

On je precizirao da SNSD nema dileme oko zakona o intelektualnom vlasništvu, sprečavanju pranja novca za finansiranje terorizma, regulatoru električne energije, ali da o onom gdje je sporno, gdje se krši drugi zakon, ne želi razgovarati.

"Ako UO UIO da pozitivan stav, sutra dolazimo", zaključio je Špirić.