logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zakazana nova sjednica Doma naroda: Nikola Špirić već najavio da delegati SNSD-a neće doći

Zakazana nova sjednica Doma naroda: Nikola Špirić već najavio da delegati SNSD-a neće doći

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu su, između ostalog i izmjene Zakona o akcizama u BiH, zakazana je u ponedjeljak, 27. aprila.

SNSD nastavlja blokadu Doma naroda BiH

Ovim izmjenama predviđeno je da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akciza na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić ranije je obavijestio predsjedavajućeg ovog doma Kemala Ademovića da on, kao i delegati Sredoje Nović i Radovan Kovačević neće prisustvovati ovoj sjednici, zbog toga što je, kako tvrdi, Ademović nastavio da samoinicijativno saziva sjednice Doma naroda, kršeći na taj način Poslovnik o radu ovog doma.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji cilj je uspostavljanje pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sanckionih mjera.

U prvom čitanju bi se pred delegatima trebao naći Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložio Savjet ministara, a čiji je fokus na stvaranju uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavljanju berze električne energije.

Predlagač zakona navodi da će se usvajanjem ovog zakona stvoriti uslovi za uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije, formiranje berze i njeno povezivanje sa regionalnim i tržištem EU, što je ujedno bio preduslov za izuzeće od Mehanizma prekograničnog usklađivanja cijene ugljenika /CBAM/.

U drugom čitanju pred delegatima bi se trebale naći izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojima se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života.

Na dnevnom redu je zahtjev Predstavničkog doma parlamenta BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, koji su predložili poslanici SDA, kojim se, između ostalog, predviđa uvođenje novih tehnologija u izborni proces.

Početak sjednice zakazan je u 11.00 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu.

(Srna)

Tagovi

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ