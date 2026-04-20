Ademović zakazao, Čović tvrdi da se neće desiti: Neizvjesno zasjedanje Doma naroda o ključnim zakonima

Dom naroda PSBiH danas bi trebao razmatrati ukidanje akciza na gorivo i ključne evropske zakone.

Izvor: parlamentfbih.gov.ba

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović sazvao je za danas dvije sjednice ovog doma – hitnu, na kojoj će se odlučivati o akcizama na gorivo, te redovnu sa čak 54 tačke dnevnog reda, među kojima su i ključni reformski zakoni.

Glavna tema hitne sjednice je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama, čije su razmatranje inicirala sedam delegata. Ovaj zakon, koji je već usvojen u Predstavničkom domu na prijedlog Saše Magazinovića, predviđa da Savjet ministara BiH može privremeno ukinuti ili smanjiti akcije na naftne derivate u trajanju do šest mjeseci u slučaju poremećaja na tržištu.

Redovna sjednica: Evropski zakoni i političke „igre“

Nakon hitne, planirana je redovna sjednica na kojoj bi delegati trebali razmatrati zakone o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS), koji su uslov za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.

Međutim, održavanje i ishod sjednice su pod znakom pitanja nakon izjava Dragana Čovića. On je nedavno poručio da se sjednica „neće desiti“ jer se po starom modelu nameću tačke dnevnog reda.

„Pričamo o Evropi, a od tačaka dnevnog reda imamo na 20. mjestu Zakon o VSTV-u i Zakon o Sudu BiH. To dovoljno govori o igrama“, izjavio je Čović, tražeći sjednicu Kolegijuma kako bi se pronašlo „racionalno razmišljanje“.

Pored pravosudnih zakona, pred delegatima će se naći još nekoliko bitnih akata:

Sprečavanje finansiranja terorizma: Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom, koji je ključan za izbjegavanje „sive liste“ MONEYVAL-a i očuvanje međunarodne reputacije BiH.

Tržište električne energije: Zakon o regulatoru i prenosu električne energije (EI oznaka), čiji je cilj uspostavljanje berze struje i izuzeće BiH od mehanizma za oporezivanje ugljenika (CBAM) na granicama EU.

Izborni zakon: Zahtjev Predstavničkog doma za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH po hitnom postupku.

Hoće li doći do kvoruma i deblokade procesa, ili će najavljene opstrukcije zaustaviti usvajanje važnih zakona, biće poznato tokom današnjeg zasjedanja u Sarajevu.