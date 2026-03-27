Ponovo bez kvoruma: Prekinuta hitna sjednica Doma naroda

Ponovo bez kvoruma: Prekinuta hitna sjednica Doma naroda

Autor Dragana Božić
Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas nije održana jer i nakon pauze na zasjedanje nisu došla tri delegata iz reda srpskog i četiri delegata iz hrvatskog naroda.

Prekinuta hitna sjednica Doma naroda Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Sjednici je prisustvovalo pet delegata iz Kluba bošnjačkog naroda, jedan iz Kluba hrvatskog naroda i dva iz Kluba srpskog naroda.

Dnevnim redom je bilo planirano da delegati danas razmatraju Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Na predloženom dnevnom redu, između ostalog, bio je i zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH.

(Srna)

