Sjednica Doma naroda BiH prekinuta: Delegati SNSD-a bojkotovali raspravu o akcizama

Današnja sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je jer se delegati SNSD-a nisu vratili nakon pauze, čime je onemogućen kvorum za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o akcizama.

Predsjedavajući Kemal Ademović dao je pauzu od 30 minuta, a nova hitna sjednica zakazana je za 15.00 časova, na kojoj će se razmatrati i izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Ranije su delegati usvojili izmjene Zakona o platama i naknadama koje predviđaju da se osnovica za obračun plata primjenjuje retroaktivno od 1. januara, ali zbog neusvajanja budžeta radnici još ne dobijaju veće plate.

Bojkot SNSD-a bio je predvidiv jer je stranka ranije bila protiv izmjena Zakona o akcizama, koji omogućavaju ukidanje ili smanjenje akciza od strane Savjeta ministara BiH. Tokom rasprave, zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić upozoravao je da izmjene prenose nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH, dok ostali delegati tvrde da RS i dalje može zaštititi svoje interese kroz ministre u Savjetu ministara.

Nova hitna sjednica planira se održati sa ciljem nastavka rasprave o Zakonu o platama i naknadama, te razmatranju nekoliko međunarodnih sporazuma.