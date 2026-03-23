logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjednica Doma naroda BiH prekinuta: Delegati SNSD-a bojkotovali raspravu o akcizama

Sjednica Doma naroda BiH prekinuta: Delegati SNSD-a bojkotovali raspravu o akcizama

Autor Nikolina Damjanić
0

Današnja sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je jer se delegati SNSD-a nisu vratili nakon pauze, čime je onemogućen kvorum za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o akcizama.

Sjednica Doma naroda BiH prekinuta zbog bojkota delegata SNSD-a Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Predsjedavajući Kemal Ademović dao je pauzu od 30 minuta, a nova hitna sjednica zakazana je za 15.00 časova, na kojoj će se razmatrati i izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Ranije su delegati usvojili izmjene Zakona o platama i naknadama koje predviđaju da se osnovica za obračun plata primjenjuje retroaktivno od 1. januara, ali zbog neusvajanja budžeta radnici još ne dobijaju veće plate.

Bojkot SNSD-a bio je predvidiv jer je stranka ranije bila protiv izmjena Zakona o akcizama, koji omogućavaju ukidanje ili smanjenje akciza od strane Savjeta ministara BiH. Tokom rasprave, zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić upozoravao je da izmjene prenose nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH, dok ostali delegati tvrde da RS i dalje može zaštititi svoje interese kroz ministre u Savjetu ministara.

Nova hitna sjednica planira se održati sa ciljem nastavka rasprave o Zakonu o platama i naknadama, te razmatranju nekoliko međunarodnih sporazuma.

Možda će vas zanimati

Tagovi

akcize Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH SNSD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ